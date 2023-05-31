Движение транспорта перекроют на участке улицы Невзоровых до 23 июля Общество

В Нижнем Новгороде с 6.00 9 июня до 23.00 23 июля перекроют движение транспорта на участке улицы Невзоровых в районе домов №64/1 и №53 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта до 2 августа.