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Движение транспорта перекроют на участке улицы Невзоровых до 23 июля

08 июня 2023 18:23  [112] Общество

В Нижнем Новгороде с 6.00 9 июня до 23.00 23 июля перекроют движение транспорта на участке улицы Невзоровых в районе домов №64/1 и №53 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта до 2 августа.

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Теги:
Транспорт
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