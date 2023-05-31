Движение транспорта временно приостановят в районе улицы Рождественская с 10 по 11 июня Общество

Движение транспорта временно приостановят в районе улицы Рождественская Нижнего Новгорода с 10 по 11 июня, сообщает департамент транспорта администрация города.

Отметим, что движение будут перекрыто с 00:01 10 июня до 05:00 11 июня от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской.

Движение трамвая №11 также будет приостановлено.

На подъездах будут установлены предупреждающие и запрещающие движения знаки. Также будет запрещена и стоянка автомобилей, в случае же нарушения правила, автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.