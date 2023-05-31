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Экономика

Глава дипмиссии РФ в Сирии выразил благодарность Глебу Никитину за работу по укреплению контактов с провинциями САР

09 июня 2023 10:21  [86] Экономика

Делегация Нижегородской области во главе с заместителем губернатора Петром Банниковым завершила свой четырехдневный визит в Дамаск Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что первая часть программы визита прошла в сирийской провинции Латакия.

В ходе работы в Дамаске делегация посетила международный исламский центр "Аль-Шам". Директор центра шейх Ахмед Аль-Афьюни подчеркнул важность согласованных усилий по противодействию террористической идеологии и борьбе с экстремистскими идеями в отношении молодежи, высоко оценив российско-сирийское сотрудничество в этом отношении.

Двусторонняя кооперация между Нижегородской областью и Латакией, а также взаимодействие в сфере медицины и экологии в частности обсуждались на встрече делегации с профильным министром местного самоуправления и экологии Сирии Хусейном Махлюфом, который обещал оказать содействие в более детальной проработке вопросов по указанным направлениям.

Кроме того, состоялась рабочая встреча Петра Банникова с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирии Александром Ефимовым. В ходе беседы посол подчеркнул важную роль межрегионального сотрудничества для развития российско-сирийских отношений. В этом контексте глава дипмиссии выразил признательность руководству Нижегородской области и, в первую очередь, губернатору Глебу Никитину за активные усилия по укреплению контактов с провинциями Сирии. Он подчеркнул, что на фоне двенадцатилетней борьбы с международным терроризмом, односторонних западных санкций и разрушительного февральского землетрясения помощь со стороны нижегородцев вносит существенный вклад в улучшение уровня жизни многих граждан страны.

"Этот визит является очень значимым для нас. Мы готовы поддерживать и помогать сирийским партнерам. Так, несколько сирийских врачей уже прошли обучение на базе открытого в прошлом году центра непрерывного медицинского образования Нижегородской области. Проведены гуманитарные офтальмологические операции на сирийских пациентах, в том числе военнослужащих", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области министру здравоохранения Сирии Хассану Габбашу.

Продолжается сотрудничество в сфере промышленности и сельского хозяйства. В рамках визита состоялось торжественное открытие Центра деловой активности Нижегородской области в Дамаске при участии представителей Россотрудничества и Министерства сельского хозяйства России.

"Современный и многофункциональный центр деловой активности Нижегородской области – это тот формат, который в Сирии по-настоящему оценят. Уверен, что он станет точкой притяжения, позволит развивать деловую кооперацию между предприятиями региона и сирийскими компаниями. Здесь будет также функционировать постоянно действующий шоурум с образцами нижегородской продукции", – сказал Петр Банников.
Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в настоящее время прорабатывается возможность визита делегации руководства провинции Латакия в наш регион.

"Впереди нас ждут большие планы. Важно не только закрепить уже имеющиеся договоренности, но и стремиться к созданию новых проектов и инициатив. Этим Нижегородская область и занимается здесь и сейчас", – отметила директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева.

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Теги:
Глеб Никитин МИД Сотрудничество
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