Рейтинг ДУКов Нижегородской области
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
09 июня 2023 11:30  [97] "Росгосстрах" в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дач
09 июня 2023 09:48  [141] Судостроительный завод "Нижегородский теплоход" из Бора стал 226 участником нацпроекта "Производительность труда"
08 июня 2023 16:57  [248] "Т Плюс" продолжает реконструкцию магистральных теплосетей Дзержинска
08 июня 2023 16:53  [274] Нижегородские фермеры получили гранты "Агростартап" в объеме 75,5 млн рублей на развитие сельхозпроизводства
08 июня 2023 11:12  [299] ОМК и РХТУ имени Менделеева подписали соглашение о подготовке кадров
07 июня 2023 18:42  [442] Посвященное Дню российского предпринимательства мероприятие прошло в Нижнем Новгороде
07 июня 2023 18:01  [481] Земельные участки под 10 инвестпроектов стоимостью более 7,4 млрд рублей выделены в Нижегородской области
07 июня 2023 12:56  [388] "Т Плюс" провела большую инспекцию газовой турбины на Дзержинской ТЭЦ
07 июня 2023 10:50  [696] Цифровой прорыв: как отечественная IT-компания помогает импортозамещать зарубежные технологии
06 июня 2023 11:33  [533] Три сельхозпроизводителя из Нижегородской области победили в конкурсе "Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2022 года"
Бизнес

"Росгосстрах" в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дач

09 июня 2023 11:30  [97] Бизнес

"Росгосстрах" в первом квартале этого года вновь занял первую строчку в рейтинге страховщиков, обеспечивающих страховой защитой принадлежащие россиянам дома и дачи. Об этом свидетельствует обнародованные 7 июня Банком России статистические показатели страхового рынка за январь-март 2023 года.

За три первых месяца сборы "Росгосстраха" по страхованию строений физических лиц составили более 2,3 млрд рублей. На долю старейшей страховой компании России приходится третья часть (32,7%) всех премий, полученных отечественными страховщиками в этом сегменте рынка. Отрыв от ближайшего преследователя превышает 1 млрд рублей. Общий объем ответственности "Росгосстраха" по договорам страхования строений составляет 1,875 трлн рублей.

Выплаты страховщика по договорам страхования домов и дач в первом квартале составили почти 376,5 млн рублей. Это также самый большой показатель среди российских страховых компаний.

Укрепление позиций в историческом для компании виде страхования в "Росгосстрахе" считают важным достижением, ключевую роль в котором сыграл мощный агентский корпус, сохраняющий фокус приложения усилий на классическом страховании жилья и имущества. Благодаря эффективной работе агентов и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием страховщику удается обеспечивать положительные темпы роста по этому направлению. Так, в первом квартале 2023-го они составили 106% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"Мы считаем, что темпы роста портфеля по классическому страхованию имущества физических лиц — домов, дач, квартир, домашнего имущества — очень показательны и отражают определенные перемены в сознании людей. Ведь, несмотря на высокий уровень пролонгации договоров — а он у нас в среднем составляет 86-87% — в предыдущие годы сборы несколько снижались. А теперь прирост мы отмечаем уже несколько кварталов подряд, — отметил руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что страхователи сейчас как никогда заинтересованы в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества, учитывающей в полной мере специфику страхуемых объектов и позволяющей полностью возмещать ущерб в различных непредвиденных ситуациях. Наши страховые агенты отмечают, что отклик клиентов сейчас стал даже чуть более качественным, чем в предыдущие периоды. Думаю, экономическая и внешнеполитическая ситуация заставляет сейчас людей лучше нас слышать, когда мы обращаемся к ним с предложением защитить свое имущество".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
росгосстрах Страхование Страховые компании
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph