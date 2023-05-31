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Общество

Юрий Шалабаев: "У нас удивительная страна, объединяющая множество народов, языков и традиций"

12 июня 2023 09:30  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем России.

"Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник — особенный для каждого из нас. В этот день мы чтим память наших предков, славим нашу культуру, историю и достижения, любуемся богатством и многообразием Родины.

У нас удивительная страна, объединяющая множество народов, языков и традиций. Мы гордимся нашей древней историей, великими открытиями и победами.

День России — это время, когда мы можем остановиться и задуматься о том, что значит быть россиянами. Во все времена, и особенно сегодня, это означало быть сильными, талантливыми и непоколебимыми. Наша страна прошла через многое, но всегда возрождалась и становилась еще сильнее. И сегодня россияне, нижегородцы трудятся ради будущего России, покидают свои дома, чтобы защищать интересы страны на СВО.

Давайте сегодня вспомним о том, что нас, россиян, объединяет, а не разделяет. Давайте поддерживать друг друга и работать вместе. Пусть наша Родина процветает, развивается и становится еще сильнее каждый год. Пусть День России будет наполнен радостью, гордостью и любовью к нашей стране и ее гражданам. Желаю вам счастья и успехов во всех ваших начинаниях!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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