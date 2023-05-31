Выдача автомобильных номеров с кодом региона "252" стартовала в Нижегородской области Общество

Выдача автомобильных номеров с кодом региона "252" стартовала в Нижегородской области с 27 мая.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского УГИБДД, первыми новые автономера получили водители в Семёновском и Павловском районах, а также в городском округе город Выкса.

Необходимость в новых государственных регистрационных знаках транспортных средств возникла в связи с завершением выдачи предыдущих автономеров с кодом региона (Нижегородская область) "152".

По данным на 7 июня в Нижегородской области было выдано уже порядка 190 комплектов регистрационных знаков с кодом "252".

Ранее сообщалось, что автомобильные номера с кодом "252" могут начать выдавать в Нижегородской области в 2023 году.