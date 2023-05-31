Рабочая группа по СВО и фонд "Защитники Отечества" объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям Общество

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда "Защитники Отечества", в том числе на законодательном уровне, обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.

"Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача - законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо", - отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Андрей Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.

"Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО "Диалог". Еженедельно формируется "тепловая карта" основных проблем - и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне", - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Анна Цивилева напомнила, что к 1 июня филиалы фонда "Защитники Отечества" заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более четырех тысяч обращений.

Отметим, в Нижнем Новгороде региональный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся 30 мая. Фонд оказывает помощь в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. Еще одно ключевое направление работы фонда – помощь в оформлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин подчеркнул, что создание фонда поможет сделать меры поддержки еще более адресными.

"Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Региональное отделение в свою очередь станет важным элементом системы поддержки участников СВО и их семей. У нас действует большое количество региональных мер поддержки, и эта работа будет продолжена. Главное, чтобы забота была системной и адресной. Люди должны в максимально сжатые сроки получать "обратную связь" и видеть результат. Кроме этого, фонд выполняет еще одну важную функцию. Здесь можно будет пообщаться, получить психологическую поддержку", - отметил Глеб Никитин.

Анна Цивилева также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

"Мы получаем много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся. Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми", - сказала она.

В завершение встречи глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.