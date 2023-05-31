Поэтапное повышение призывного возраста в России начнется с 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, до 21 года призывной возраст будет повышен к 2026 году.

Так, в 2024 году в армию будут призываться мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году - от до 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года призыв затронет россиян в возрасте от 21 до 30 лет.

Если же 18-летние россияне после 1 января 2024 года захотят пройти военную службу раньше наступления призывного возраста, им будет предоставлена такая возможность.

Напомним, весенний призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля.

В Нижегородской области планируется призвать около 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

Более 550 нижегородцев будут призваны для службы в элитных воинских частях. В частности, около 10 призывников – в Президентском полку Федеральной службы охраны, более 100 человек – в Преображенском и Семеновском полках, около 250 призывников – в воздушно-десантных войсках и в других.

Более 350 молодых людей из Нижегородской области пройдут службу в войсках нацгвардии, 10 нижегородцев отправятся в научные роты.