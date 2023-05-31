Программа лояльности по привлечению кадров стартовала на АПЗ с 1 июня Общество

Фото: Александр Барыкин

Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина с 1 июня запустил программу лояльности для привлечения кадров. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, речь идет о материальном поощрении сотрудника предприятия в случае, если он окажет содействие в трудоустройстве на завод своих друзей, коллег, родственников.

Если привлеченный таким образом кандидат трудоустраивается на АПЗ, то сотрудник получает материальное вознаграждение в сумме до 15 тыс. рублей.

Данное Положение не распространяется на руководство предприятия, руководителей подразделений и их заместителей, а также работников отдела кадров.

"Введение на предприятии данной программы обусловлено острым дефицитом кадров. К тому же люди лучше воспринимают информацию от тех, кого хорошо знают, поэтому, когда заводчане сами рассказывают родственникам, друзьям, знакомым о своей работе, это является лучшей рекламой предприятия. Мы надеемся, что программа даст свои положительные результаты", - отметила начальник отдела кадров АПЗ Ирина Кузина.

Ранее сообщалось, что выездное заседание Совета рабочей молодежи Нижегородской области прошло на площадке АПЗ.