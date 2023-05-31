Марина Ракова: "От того, какие форматы и стандарты жилья доминируют на рынке, зависят многие аспекты жизни людей в городе" Общество

Руководитель регионального Минграда Марина Ракова отметила значимость архитектурно-строительной премии "Искусство строить" для развития рынка жилищного строительства в Нижегородской области. В 2023 году она вновь возглавила экспертный совет, которому предстоит определить самых ответственных застройщиков и их лучшие проекты.

По словам главы Минграда, в самом названии премии заложен вдохновляющий стимул для номинантов - отнестись к создаваемой недвижимости, как к произведению искусства.

"Есть города, которые притягивают и вдохновляют. Важнейшую роль в зарождении той самой удивительной эстетики играют архитектурные смыслы. От того, какие форматы и стандарты жилья доминируют на рынке, зависят многие аспекты жизни людей в городе: социальная удовлетворенность, миграционные процессы, капитализация создаваемой недвижимости, а главное - само качество жизни именно здесь, в этом городе, в этом районе, в этом доме", - считает министр.

Создавая новые жилые комплексы и интегрируя свои проекты в окружающую среду, девелоперы формируют облик города, его особый дух и неповторимую атмосферу.

"Жилая среда является важнейшим сегментом городской жизни. Она активно трансформируется, постоянно задавая новые тренды и выходя на более высокий уровень развития. В конечном итоге именно своеобразие жилой застройки влияет на повседневный комфорт и гармоничный жизненный уклад. И сколько бы я ни слышала о приоритете стоимости в шкале ценностей современного жилья, считаю, что общее повышение культуры и качества проектов, здоровая конкуренция в среде застройщиков способны удерживать не только лидерство регионов в гонке за квадратными метрами, но и самую главную ценность территорий – людей!", - резюмировала Марина Ракова.

Напомним, архитектурно-строительную премию "Искусство строить" в 2022 году учредил эксперт рынка первичного жилья ДОМОСТРОЙРФ.РУ. Высокая награда ежегодно вручается девелоперам за профессионализм при воплощении проектов жилой застройки. Помимо экспертов, в оценке жилых комплексов принимают участие горожане - с помощью всеобщего голосования определяются «народные любимцы» в каждом классе жилья.

В 2023 году экспертный совет выберет победителей и лауреатов более чем в 20 номинациях. Среди них - шесть основных: "Лучший ЖК элит и премиум-класса", "Лучший ЖК бизнес-класса", "Лучший ЖК комфорт-класса", "Лучший ЖК типовой застройки", "Лучший коттеджный поселок" и "Лучший ЖК в Нижегородской области". В особой номинации - "Выбор нижегородца" - премия будет вручаться по результатам народного голосования. Торжественная церемония награждения состоится 16 ноября 2023 года.