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Культура и отдых

Сериал "‎Библиотекарь" с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе Wink

09 июня 2023 13:26  [78] Культура и отдых
Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

У нового восьмисерийного проекта "Библиотекарь" по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова появился специальный тизер. Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов ("Нулевой пациент", "Тетрис"), режиссером стал Игорь Твердохлебов ("Триггер", "Мажор"‎). Премьера проекта запланирована на конец июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv, телепремьера состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией "ВайТ Медиа" по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке "НМГ Студии".

Тизер: https://www.youtube.com/watch?v=bV47Qw66xQI 
Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/yBgc7uAhczonPQ 

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Городское фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе "Игры престолов" и "Хроник Нарнии" разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции "Дозоров" Сергея Лукьяненко. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова, который в 2008 году получил литературную премию "Русский Букер". "Библиотекарь" переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

О сериале "Библиотекарь" (18+)
Производство: компания "ВайТ Медиа" по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке "НМГ Студии"
Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке Wink Originals), more.tv (в линейке more originals)
Жанр: городское фэнтези
Количество серий: 8
Премьера: июнь 2023 года
Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов
Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн 
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Художник-постановщик: Леонид Кипнис
Оператор-постановщик: Станислав Шарков
Сценаристы: Илья Тилькин, Александр Грязин
В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.

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Теги:
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