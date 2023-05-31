Андрей Гнеушев передал автомобиль нижегородскому волонтеру, совершившему уже около 30 поездок в зону СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев передал ключи от автомобиля "ГАЗель" нижегородскому волонтеру Алексею Метелеву.

Как сообщили в Доме народного единства, волонтер занимается доставкой на передовую гуманитарной помощи нижегородским участникам специальной военной операции.

"Спасибо за Ваш героический труд, за то, что Вы возите нашим бойцам гуманитарную помощь! Мы Вами гордимся! Пусть этот автомобиль поможет Вам и дальше выполнять эту благородную миссию", - сказал Андрей Гнеушев.

Волонтер, совершивший уже около 30 поездок в зону СВО, рассказал заместителю губернатора, как возит гумпомощь из разных районов на передовую, как в конце апреля попал под огневую атаку, потерял товарища, остался без машины. В результате обстрела тогда погиб находившийся на пассажирском сиденье командир танкового батальона, встречавший нижегородского волонтера. Автомобиль УАЗ "Патриот" был серьезно поврежден.

"Алексей Владимирович обратился к губернатору Глебу Никитину с просьбой помочь ему с транспортом для доставки гумпомощи нашим бойцам. Глава региона дал поручение, и Дом народного единства, на базе которого действует Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, в короткие сроки приобрел автомобиль. С удовольствием передаем его нашему герою. Его поступки заслуживают уважения!", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

По словам самого волонтера, машина идеально подходит для поездок в зону СВО.

"Автомобиль отличный, двигатель мощный, рессоры усиленные, кузов удлиненный, новый. Под наши задачи – то, что надо!", - поделился Алексей Метелев.

Работу по приобретению машины для волонтера СВО Дом народного единства выполнил в кратчайший срок с помощью АО "Абабковское".

"При поддержке губернатора и межведомственной комиссии, а также во взаимодействии с некоммерческими, благотворительными организациями вопросы финансирования, выбора и приобретения машины были решены меньше, чем за две недели. Выполнение поставленных задач по поддержке бойцов и волонтеров СВО в сжатые сроки – привычный формат работы Координационного центра, действующего на базе Дома народного единства", - сообщил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Присутствовавший на встрече с волонтером директор департамента региональной безопасности Нижегородской области Анатолий Поправко отметил, что помощь тыла очень важна для фронта: "Помощь Алексея Метелева переоценить сложно. Его работа приближает нашу Победу!".

Обстрелянный "УАЗ" волонтера сейчас находится в автосервисе. Все работы по ремонту машины выполняются бесплатно.

"Мы частично отреставрировали двери, одну заменили, обновили крышу, поменяли салон, остались последние штрихи. Мы не смогли остаться в стороне. По-другому просто нельзя", - сказал руководитель участка кузовного ремонта автоцентра Виталий Петров.

В ближайшие дни автомобиль будет восстановлен и отправлен на передовую нижегородским участникам СВО для выполнения боевых задач и решения бытовых вопросов.

Сам же волонтер в следующую поездку отправится в зону СВО на "ГАЗели", которую уже начали загружать посылками для военнослужащих. В ближайшее время фургон будет заполнен гуманитарной помощью от Координационного центра.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали в зону СВО крупную партию спецтехники.