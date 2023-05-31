Игорь Комаров: "Наш долг, наша обязанность – продолжить дело предков и передать потомкам независимую, сильную и единую Россию" Общество

Полномочный представительный президента РФ в Приволжском федеральном округе направил свое поздравление с Днем России.

"От всей души поздравляю всех жителей Приволжского федерального округа с Днём России! Это праздник нашего единения, любви к Отечеству, гордости за нашу Родину, за нашу историю и культуру. Это общий праздник тех, кто во все времена, не жалея сил, трудился и защищал нашу большую страну.

Наш долг, наша обязанность – продолжить дело предков и передать потомкам независимую, сильную и единую Россию. У нас все получится, ведь есть главное - любовь к жизни, доброта, сердечность, отзывчивость, трудолюбие, стремление защитить ближнего.

Желаю всем, кто живет и работает в Приволжском федеральном округе, благополучия, здоровья и оптимизма, успехов в труде и благих начинаниях!" - говорится в поздравлении.