Патрулирование лесов в Нижнем Новгороде усилят в выходные и праздничные дни, сообщает МКУ "Нижегородское городское лесничество".
Отметим, что для профилактики лесных пожаров осуществляется контроль четырех участковых лесничеств: Сормовское, Автозаводское, Приокское и Зеленый город.
В учреждении добавили, что я начала пожароопасного периода, когда вводится четвертый или пятый классы пожарной безопасности, работа мобильных групп усиливается.
К примеру, в Сормовском районе уже проведено более 50 рейдов, установлены 39 аншлагов на противопожарную тематику, смонтированы 22 шлагбаума для пресечения посещения лесов при наступлении периода пожарной опасности в лесах, благоустроено 30 мест отдыха для граждан в лесу. Кроме того,
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности, не поджигать траву и быть предельно аккуратными с огнем.
Напомним, что за нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним также, что в Нижегородской области с 20 апреля 2023 года введен особый противопожарный режим в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 17 апреля 2023 №317.Обо всех случаях возгорания необходимо сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.
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