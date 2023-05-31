Движение транспорта перекроют в ночь на 11 июня на Зеленском съезде Нижнего Новгорода, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Временное приостановление движения вводится с 22:00 10 июня до 07:00 11 июня от площади Минина и Пожарского до трамвайных путей.
На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки, запрещающие движение. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
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