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Общество

Движение транспорта перекроют в ночь на 11 июня на Зеленском съезде Нижнего Новгорода

09 июня 2023 15:40  [37] Общество

Движение транспорта перекроют в ночь на 11 июня на Зеленском съезде Нижнего Новгорода, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Временное приостановление движения вводится с 22:00 10 июня до 07:00 11 июня от площади Минина и Пожарского до трамвайных путей.

На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки, запрещающие движение. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

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Теги:
Автомобили Дороги
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