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Общество

Глеб Никитин: "В истории Нижегородской области есть немало успешных примеров развития легкой промышленности"

11 июня 2023 09:10  [119] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников легкой промышленности.

"Уважаемые работники легкой промышленности! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия требует творческого подхода. Руки мастера способны создать настоящее произведение искусства, а вдохновения для такой работы нужно очень и очень много. Корни этого ремесла уходят в глубокую древность", - говорится в тексте поздравления.

"В истории Нижегородской области есть немало успешных примеров развития легкой промышленности. На всю Россию славились богородские кожевенные предприятия, огромное значение для отрасли в целом имела торговля на Нижегородской ярмарке.

Последние десятилетия стали не самими простыми для этой сферы. Но сегодня ситуация меняется. В регионе появляются новые марки одежды, виден возрождающийся интерес к профессии, стремление создавать что-то принципиально новое. Реализуются и крупные проекты, значимые в масштабах всей страны, появляются новые технологии. Продукция легкой промышленности не только меняется сама, но и меняет общество! 

Мне хочется пожелать вам никогда не терять веры в себя и свое признание! Пусть вдохновение и любовь к профессии всегда дарят вам радость!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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