Павловский рынок признан "Лучшим розничным рынком" страны Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ЗАО "Павловский рынок" (город Павлово Нижегородской области) стало победителем ежегодного конкурса "Торговля России" в номинации "Лучший розничный рынок".

Торжественная церемония награждения состоялась на IX Международном форуме бизнеса и власти "Неделя российского ритейла 2023" в Москве. Организатор конкурса - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, главная задача конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.

"Торговля России" – это имиджевый конкурс, позволяющий региональным компаниям заявить о себе на уровне всей страны. Ежегодно количество участников конкурса растет. Так, в этом году заявки подали около полутора тысяч организаций торговли. При этом для победы компании должны иметь высокий уровень качества продукции, оборудования и сервиса. Оценивается также внешний вид, популярность заведения, посещаемость и условия, существующие в регионе для развития бизнеса. Так, например, в Нижегородской области организации торговли активно используют такие инструменты нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", как льготные займы", - сообщил Максим Черкасов.

Он также отметил, что нижегородские предприниматели становятся победителями этого конкурса в разных номинациях ежегодно.

"В этом году победа в номинации "Лучший розничный рынок» - также у представителей Нижегородской области. Павловский рынок имеет за плечами 20-летний опыт. Сегодня он обеспечивает торговыми площадями почти 500 предпринимателей из Нижегородской области. Ежедневно рынок посещают тысячи покупателей, которые приходят сюда за самой разной продукцией: продуктами питания, инвентарем, одеждой, обувью, аксессуарами", – рассказал Максим Черкасов.

Министр добавил, что оргкомитет конкурса состоит из представителей Минпромторга РФ и руководителей торговых ассоциаций России.

По традиции, достижения победителей демонстрируются на торжественной церемонии награждения в рамках ежегодного ключевого для торговой отрасли мероприятия — Недели российского ритейла.

По словам генерального директора ЗАО "Павловский рынок" Кирилла Шалина, победа в конкурсе – оценка труда управляющей компании.

"Мы работаем, развиваем объект, вкладываем в него душу, сердце, все свои знания и опыт. Победа в конкурсе подтверждает, что мы идем в правильном направлении. Это наша первая победа, и мы ей очень гордимся! Ранее мы уже подавали заявки на участие в конкурсе, но в прошлый раз подобных результатов нам достичь не удалось. Но мы продолжили развиваться, заниматься реконструкцией площадей, и это позволило сегодня нам войти в число 15 лучших рынков России", – рассказал Кирилл Шалин.

Торговые организации Нижегородской области ежегодно принимают участие и занимают призовые места в конкурсе "Торговля России".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.