Несколько улиц в центре Нижнего Новгорода закроют для транспорта 12 июня Общество

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода временно приостановят 12 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, с 00.01 12 июня до 05.00 13 июня движение транспорта будет ограничено на участке площади Минина и Пожарского - от улицы Минина до Зеленского съезда, на участке улицы Ульянова - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, на участке улицы Минина - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, на участке Верхне-Волжской набережной - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по Зеленскому съезду (труба Зеленского съезда), на участке улицы Варварской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, на участке улицы Алексеевской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по улице Пожарского, по Георгиевскому съезду.

"На подъездах к участкам будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. На указанных участках будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку. Объезд будет организован по прилегающим улицам", - отметили в профильном департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, с 00.01 7 июня до 23.59 15 июня будет временно приостановлено движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет перекрыто в ночь на 11 июня на Зеленском съезде Нижнего Новгорода.