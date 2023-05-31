Новое отделение МФЦ открылось в поселке Ковернино Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рабочем поселке Ковернино открылось отделение МФЦ по новому адресу: ул. Школьная, 28Б/1. Заявления от граждан принимаются и обрабатываются в пяти окнах.

"Нижегородские многофункциональные центры получили высокую оценку на всероссийской конференции МФЦ. Но, конечно, нам особенно важно добиться высокой оценки от самих нижегородцев, сделать их пребывание в МФЦ максимально продуктивным и комфортным. Отделение расположено в удобном месте – в торговом центре. Кроме того, оно полностью отвечает требованиям госпрограммы "Доступная среда". Для людей с дополнительными потребностями по состоянию здоровья организована навигация, выполненная шрифтом Брайля, и работает система усиления слуха", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

"В отделении МФЦ жители могут получить 72 федеральные, 55 региональных и 34 муниципальных услуги. Также специалисты МФЦ готовы помочь гражданам сориентироваться на портале "Госуслуги", что особенно актуально для граждан старшего возраста", - рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Также в отделении по новому адресу можно распечатать результат из своего личного кабинета и заверить его у специалистов, если есть необходимость предоставления документа в бумажном виде.

"Открытие отделения МФЦ - это большой шаг в развитии нашего округа. Мы создаем условия для удобства и комфорта жизни наших жителей, оказываем им поддержку и помощь. Уверен в том, что отдел станет надежным помощником для всех жителей нашего округа в решении различных вопросов", - рассказал первый заместитель главы администрации Ковернинского муниципального округа Алексей Васильев.

Время работы нового отделения МФЦ – с 08:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среду, пятницу; в четверг – с 8:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:30. Каждый последний четверг месяца отделение МФЦ работает с 9:00 до 20:00.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Напомним, что в МФЦ получать государственные и муниципальные услуги могут как физические, так и юридические лица, в том числе представители бизнеса. Во всех МФЦ Нижегородской области юридические лица могут обратиться за предоставлением 92 услуг, самыми популярными из которых являются регистрация права собственности, постановка на кадастровый учет, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Окна МФЦ для бизнеса, располагавшиеся ранее в Нижнем Новгороде на ул. Рождественской, теперь распределены по городским отделениям МФЦ и есть в каждом районе областного центра и в каждом МФЦ региона.

Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области: umfc-no.ru либо позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.