Эксперт-мониторинг событий с 2 по 9 июня 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Украина – страна "оскатинившихся русских"

Эксперт "Минин-центра", военный эксперт Первого канала, специалист по армиям стран НАТО, начальник управления "С" Федерации СОБ "Кремль-9" Александр Артамонов о теории хаоса.

У "Аль-Каиды" и ИГИЛ (организация запрещена в России) - также, как и у "Боко Харам" и ряда других организаций есть общий отец- основатель той эпохи - Усама Бен Ладен. Де-факто это США, то есть ЦРУ. У этой организации подобное входит в общую теорию подрывной войны в той концепции эта теория и была разработана.

Сама по себе сия доктрина, согласно древней Китайской стратегии ведения войны, входит в 32 стратагемы, разработанные в эпоху Сун-Цзы. Речь идёт о подрыве сил какого-либо государства при помощи «обходного манёвра». Поэтому относительно России теорию решили применить к нам на Западе в эпоху существования "Великого и Могучего" (СССР) в 1978 году - с подачи, между прочим, французской военной разведки.

Тогда прошло заседание глав военных разведок Западной Европы и США. По предложению Александра Де Марранша, который тогда был руководителем указанной структуры, было принято решение "устроить" Советскому Союзу Афганистан. Американцы подхватили идею и путём провокаций нас едва ли не принудили ввести туда свой контингент. Таким образом, стратегия неврологической «акупунктурной» точки сработала. В результате им удалось создать целую армию афганских бойцов, которых можно направлять по минимальной стоимости нормо-часа за грязную работу в любую точку мира.

Если не уходить далеко в прошлое, то один эпизод хорошо иллюстрирует ситуацию на Украине: недавно в Сети было выложено откровение одного французского мясника, который поехал на Украину. В зоне ведения боевых действий он получал 1200 евро. Этот "человек" хвастается тем, что убил более 60 наших военных лично, зачищая "наши" траншеи по ночам. На французском телеграм-канале он подробно об этом рассказывал, но суть не в этом. Суть в том, что сейчас началась эпоха армий террористов, которых можно направить куда угодно, были бы деньги.

В то же время терроризм сам по себе является только частью общей стратегии. Дело в том, что любое государство как уравновешенная порядочная структура легко уязвима. Давайте позволим себе немного отвлечься от России и возьмём хотя бы Францию, которая, на самом деле, состоит из десятка слепленных между собой территорий: на севере - фламандцы, на юге окситанцы, в районе Савойи - итальянцы, далее немцы, (Лотарингия); ещё есть бретонцы, которые считают себя покорёнными французами около 400 лет назад, наконец, норманнцы, которые, так ни с чем не смирились, причём этот список далеко не избыточен. Все эти народы представляют почву для подрывной войны.

В рамках общей теории оранжевых революций, как теперь это принято называть, а на самом деле теории подрывной войны, можно включить террористический аргумент в том случае, если правительство не идёт на попятную. Допустим та же Франция, как и Украина, является унитарным государством – там нет региональных парламентов. В России есть думы на уровне каждого субъекта Федерации, а у них - нет, причём в эпоху Людовика XVI подобные законодательные структуры были у каждой провинции. Именно так в 1979 году бретонские националисты подорвали Версаль, требуя признания прав малого народа, в частности, преподавание в школах на родном бретонском языке.

Подобную ситуацию можно себе представить в любой стране мира, причём ни Китай, ни Россия здесь абсолютно не исключение. Кстати, Китай вообще слеплен из четырёх разных субъектов, так что мандаринский вариант китайского не понимают на юге страны вообще. Итак, нам достаточно выяснить, какие слабые точки существуют у вашей государственной системы и после этого сыграть на них. Ведь у любой системы есть предел эластичности конструкции. Тут также рекомендуется подключить народные толпы, которые надо спровоцировать на большое кровопролитие. Существует хрестоматийный пример сакральной жертвы - "майдан" и гибель "небесной сотни". Как правило, и в окопах солдат готов убивать не за идеологию, а потому что у него убили товарища рядом.

Представьте себе, что вы поставили себе целью взорвать весь мир. Американцы такую цель поставили. У себя, на собственном континенте они придерживаются доктрины Монро, и в Латинской Америке не позволяют организовывать большие революции и проблемы - Никарагуа давным-давно подавили, сегодня медленно перерабатывают Кубу. И Европа им не нужна, в том числе и Западная Европа. Для них это не свой континент. На нашем материке нужно и можно устраивать все проблемы, какие можно только себе представить, а отсюда теория, которую знают все, не осознавая её сути - теория управляемого хаоса. Она необходима для разрушения любой стабильной конструкции.

Это принцип образования хаоса, когда вы разрушаете большую конструкцию, однако всё равно оставшаяся на месте часть конструкции будет стремиться к упорядочению. Яркий пример - Российская империя. Она была слишком большой, для того чтобы упорядочить территорию внутри сжавшихся границ. Так и образовался Советский Союз, достаточно тоталитарное в период своего образования сильное государство, которое попыталось худо-бедно организовать управление оставшимся в его управлении пространством. После гибели Советского Союза, Российская Федерация тоже попыталась организовать свою собственную зону обитания.

Теперь, по замыслу американцев, предстоит разрушить то, что они не доразрушили в эпоху уничтожения Советского Союза, а потом они будут разрушать мелкие конструкции, например, «Сибирию»; потом образуют Северо-Кавказский Союз (такая страна уже Конгрессом США предусмотрена), Северную территорию России, которая должна тоже стать отдельным государством, ДВР же уже существовала в двадцатые годы и была даже признана большевиками. Так мы и дойдём до фракталий, то есть таких «минимум миниморумов», ниже которых идёт бозон Хиггса, далее ничего. Таковы основы разумной и злокозненной американской политики.

Терроризм здесь не более, чем орудие труда, как нож, который не имеет сам по себе никакой морали, никакой идеологии - вы можете им резать хлеб, а можете жестоко пытать и убить человека. Тот же Усама Бен Ладен защищал идеи арабского мира. Сам по себе он плох не был - будучи саудовским арабом, стремился утверждать Ислам, а Ислам - это вообще-то религия мира. Бен Ладен хотел, чтобы людей жили согласно традициям в отведённой им части мира и не желал, чтобы всякие шурави, то есть советские люди, вмешивались в устройство Дар эль-салама. Потом он стал опасным, сорвавшимся с привязи и поставившим на уничтожение тех, кто в своё время его породил. Поэтому терроризм сам по себе не цель, терроризм - это один из этапов превращения мира в то, что нужно его хозяевам.

Таким образом, применяется одна общая теория. Далее, естественно, любая теория имеет особенности применения в конкретной локации. Украина - одни, а Ближний Восток - совсем другое. Тут совсем разный контекст. На Украине привита теория расовой и национальной избранности, которая ставит во главу угла мифическое прошлое подконтрольной хунте территории. Кроме того, историкам хорошо известно, какой процент бандеровцев вышел из мест заключения после смерти Сталина, и был полностью реабилитирован Хрущёвым. Итак, в полном соответствии с вышеозвученной теорией Украина, следуя намеченном сценарию, должна была превратиться в территорию хаоса.

Сейчас в этой несостоявшейся стране идёт "ИГИЛизация". Кроме того, сегодня на Украине ветер уже гоняет радиоактивные осадки. После того, как на запад украинской территории привезли снаряды с обеднённым ураном – а не исключено, что и ракеты с тактической ядерной боеголовкой – этот боекомплект был уничтожен в Хмельницкой области и Житомире. Теперь мы можем уже наблюдать радиоактивные осадки на территории Западной Украины и Польши. Но остановиться Украина не хочет. Она не может этого сделать просто по той причине, что Киев не имеет право на самоуправление.

Получается, вы сидите в самолёте, управление которым было перехвачено с земли. Вы хотите приземлить самолёт, а тот, кто управляет вами с земли этого совершенно не хочет. Он хочет разбить ваш самолет, и он разобьёт его всё равно, потому что канал управления у него приоритетнее вашего. Я допускаю, что на Украине есть здравые люди, совсем необязательно любящие Россию, которые желают достижения какого бы то ни было мира.

А командуют ситуацией в мире такие деятели, как Жак Атали - француз, один из видных политиков, которого причисляют к тайным властителям мира. Так вот Жак Аттали в силу того, что француз и европеец, говорит, что вообще-то пусть Крым с Донбассом выбрали свой собственный путь развития, надо провести референдум. И возможно, признать эти регионы как часть России, пусть она и диктатура. Пусть Жак Аттали нам враг, но он, тем не менее, человек разумный, так что я привожу пример разумного врага. Те же, кто управляет Украиной, нам кажутся сумасшедшими, но они отнюдь не сумасшедшие: они просто хотят погубить сначала Украину, потом в качестве детонатора Восточную Европу, а потом и Западную Европу. По сути, сложилась ситуация идеального шторма: Западная Европа не нужна ни американцам, ни нам.

Семена радикализма в этой части Света были посеяны ещё оберштурмбанфюрером СС Александром Долецалеком, вкупе с Риббентропом, создавшим основы современной Европы. Территорию Украины фашисты использовали для уничтожения русских. Это было во времена гауляйтера Украины Коха, который называл украинцев «оскотинившимися русскими», которые подлежат уничтожению после того, как они сами уничтожит великороссов. То есть общая теория гласит: для того, чтобы уничтожить русского или россиянина, как мы сейчас говорим, необходимо взять другого русского, потому что в искусстве войны русским нет равных. Самое любопытное, что по теории Гитлера, район Северного Кавказа и Дона, а тоже Кубани населён ариями. Поэтому население этих зон уничтожить, в отличие от украинцев, он не хотел. И меня очень заинтересовало, когда УкроРада, года три назад заявила, что естественным развитием украинского контекста является "освобождение" Кубани.

То есть получается, что на вооружение берется теория СС и применяется, спустя 80 лет в своём первозданном каннибальском виде, так как через поколение выросли потомки тех, кто когда-то был нами не до конца уничтожен. Потенциал агрессивной энергии там остался и дал свои всходы.

Всё началось с лаксизма, то есть спокойного, безразличного отношения к тому, что творилось у ближних соседей. А вот американцы бы не позволили твориться тому, чтобы у них под боком развилась американофобская теория в сопредельной стране. Они бы просто уничтожили бы её, как угрозу.

Двадцать лет назад, когда Путин в 2007 году произнёс знаменитую Мюнхенскую речь, у нас не было достаточно сил для практических действий. Но речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Никто от России ничего подобного не ожидал. Все считали, что наша страна по-прежнему ослаблена. Напомню, что в конце девяностых Россия была вынуждена просить продовольствие у швейцарской фирмы "Нога", которая потом судилась с Россией за неоплату поставок продовольствия и арестовала за долги барк "Седов" при его заходе в западный порт.

Такими мы были. Исходя из этого, не надо ждать от России того, что она тогда не могла сделать. Как только мы воспряли и поднялись, мы немедленно поставили все точки над "i" . Именно по этому поводу наши враги и хотели, чтобы мы не восстановились никогда, но очень любопытно наблюдать, как теперь противники говорят, что ошиблись. Враги говорят: "Мы дали русским шанс стать демократичными!" То есть, в переводе на русский язык, они дали русским шанс самораспадться и самоликвидироваться. "Теперь",- говорят враги,- "мы им этого шанса больше никогда не дадим - мы их уничтожим военным путём!"

Межу прочим, даже, казалось бы, уже изничтоженые ИГИЛ и "Аль-Каида" ещё существуют: остатки бойцов этой организации, благополучно перемещены американскими заказчиками в Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Они также присутствуют в Афганистане и в Грузии – в районе Панкисского ущелья. То есть после того, как ИГИЛ был ликвидирован на Ближнем Востоке, бойцы международной террористической армии перемещены к новой точке назначения, как простой товар. Отметим, что в Центральной Азии Киргизия и Узбекистан очень боятся исламистского взрыва в регионе. Кроме того, на границе с Южной Осетией проводятся бесконечные манёвры азербайджано-турецко-грузинского контингента в размере около 30000 военнослужащих трёх государств. В прошлом году такое состоялось 6 раз.

Напомню, что у нас в Южной Осетии есть только одна база номер 4, на которой 3000 человек, причём общей мобилизационный резерв в Южной Осетии, кстати, независимого государства 150-200 человек, что я узнал, непосредственно побывав лично в Цхинвале дважды в рамках моей работы. По этому поводу получается, что в принципе, "Аль-Каида", ИГИЛ и современная Украина - выгодное мероприятие.

У себя дома США подавляют любое инакомыслие и теракты максимально репрессивно-жёстко. Так, мы видели, что во время попытки занятия здания Капитолия, убили женщину, и после этого оправдали полицейских, которые выстрели в человека в упор, хотя не было никакой в этом необходимости.

А на территории Евразии любое насилие американцами только приветствуется, хоть превратись мы все здесь в радиоактивную пустыню! Сами же англосаксы же собираются спастись в "Англосфере" имени Бориса Джонсона. Речь идёт о концепции переноса центра тяжести мировой экономики в район Тихого океана. Она принята год назад, и исходя из этого, Барак Обама ещё загодя, великолепно зная положение дел, и заявлял в своё время громогласно, что Россия, стоит «с неправильной стороны истории».

Теория эта весьма стара. Согласно людоедской доктрине, выжившие после развала хунты и откатившиеся на Запад молодые украинцы будут воевать, где угодно, просто за кусок хлеба, потому что они очень хорошо воюют. У этих людей выжжена психика, нет дома, нет семей, поэтому это идеальные бойцы. Они соответствуют своей функции и поставленным задачам. Однако такие люди, как правило, проигрывают тогда, когда речь идёт о столкновении с мотивированными бойцами национальных армий, как это неоднократно случалось в той же Африке, откуда американцев попросили вон вкупе с французами (Мали, Сомали, ЦАР, ДРК, Судан, ЮАР и т.д.).

Но тем не менее, несмотря на историческую закономерность грядущего поражения укро-нацистской хунты, не стоит забывать - чтобы установить порядок нам потребуется вновь не менее 17 лет, как после окончания Вели кой Отечественной, когда мы сражались с бандеровскими недобитками на территории Украины. Последний бой бандеровцев состоялся в 1962 году. Тем не менее, я узнал, что на Западной Украине, в 1979 году, у скончавшегося накануне бедного местного деревенского жителя обнаружили в сарае фашистскую танкетку в работоспособном состоянии, смазанную, заряженную боекомплектом. Нам предстоит минимум двадцать- тридцать лет контроля над освобождёнными территориями для подавления нацистского подполья. На нашей территории 8 миллионов человек, и. часть из них - спящие сети. А у нас нет СМЕРШа - нет контроля и фильтрации гражданского населения, и поэтому, наверное, придётся долго и болезненно восстанавливать контроль над заблудшей частью общества.

Региональная тема – Новые меры Правительства РФ для достижения технологического суверенитета.

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что 1 июня в Нижнем Новгороде Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России», в ходе которой обсуждалась цифровая независимость российской промышленности. В своем выступлении он, в частности, предложил максимально упростить доступ разработчиков отечественного программного обеспечения к заключению контрактов с крупнейшими госкорпорациями и ввести отчисления за использование зарубежного ПО, которые будут использоваться на грантовую поддержку российской IT-отрасли.

Также премьер-министр особо подчеркнул необходимость дальнейшей цифровизации (в том числе за счет искусственного интеллекта) и суверненизации российской технологической отрасли. Отметим, что в условиях функционирования региональных экономик в рамках санкционного давления со стороны США, Евросоюза и ряда других стран на ключевые отрасли экономики и народного хозяйства, вопрос о комплексной поддержки IT-отрасли и иных технологий в России является одним из ведущих.

Так, еще 2 марта 2022 года был подписан Указ Президента РФ о мерах поддержки IT-сектора, предусматривающий возможность субсидированного кредитования для компаний и льготную ипотеку и отсрочку от службы в армии для сотрудников данной отрасли.

Затем 22 февраля 2023 года было принято Постановление Совета Федерации РФ «Об обеспечении научно-технологического развития Российской Федерации в целях достижения технологического суверенитета». Его положения были направлены на то, чтобы создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, информационных технологиях, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях, в целях обеспечения технологического суверенитета. К их числу, в частности, были отнесены ускорение запуска важнейших инновационных проектов, в том числе обеспечивающих переход к низкоуглеродной экономике и создание отечественной научно-технологической платформы оперативного реагирования на распространение инфекционных заболеваний, создание и развитие научно-образовательных центров мирового уровня, формирование комплекса мер господдержки территорий с высокой концентрацией научно-технологического потенциала и т.д.

На уровне субъектов в связи с уходом крупнейших зарубежных компаний отрасли с российского рынка одной из приоритетных является задача по сохранению занятости отечественных специалистов и вовлечения их в региональные проекты. В связи с этим нельзя не отметить создание в Нижегородской области Регионального центра компетенций по продвижению отечественного программного оборудования в области, который должен будет обеспечить импортозамещение в сфере IT-продукции. Помимо этого, в области разрабатывается цифровой маркетплейс отечественных бизнес-решений, который позволит обеспечить связь IT-компаний с крупными заказчиками.

Предложенные меры должны обеспечить решение ключевых на данный момент задач, а именно: сохранение занятости высококвалифицированных сотрудников, поддержка и развитие молодых специалистов, расширение цифровых решений в сферах бизнеса и управления, а также импортозамещение отрасли за счет создания отечественных программных продуктов.

Муниципальная тема – Собаки среди людей.

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов размышляет о списке запрещенных мест для возврата бездомных животных, который утвердили в Нижнем Новгороде в постановлении на сайте мэрии. В первом приближении документ логичен, но если вчитаться, то возврат стерилизованных псов возможен только в промзоны, пустыри и территории малоэтажной застройки, как наиболее растянутые по площади. Хотя именно там чаще всего и происходят нападения псовых стай на людей.

Еще один аспект риска данной процедуры – это миграция животных по населенному пункту. Ничто не мешает им вернуться к кормовой базе.

Понятно, что бюджеты на этот год уже расписаны по другим статьям и муниципалитетам сложно сегодня найти денег на содержание приютов. Поскольку агрессивные бродячие собаки не делают наши города комфортными для горожан и привлекательными для туристов, в будущем это должно быть одним из важнейших направлений расходов.

Здесь на помощь местным властям могли бы прийти сообщества любителей собак и взять на себя бремя содержания бездомных животных, бродяжничество которых не их вина, а беда. Изначально на улице братья меньшие оказываются, убежав от нерадивых хозяев или будучи выброшенными из-за несоответствия экстерьеру породы заводчиками собак. Следующий этап - подкорм несчастных сердобольными людьми и размножение популяции.

Следовательно, нести моральную и материальную ответственность за брошенных псов должны собаководы. Со стороны администраций муниципальных образований достаточно помощи в выделении земельного участка или здания для приюта. Создание и функционирование центров содержания любителям животных логично бы взять на себя, тем более, что они являются многочисленным и активным сегментом российского социума и деньги в торговле щенками и кормами крутятся большие.

Выражу слабую надежду, что пассионарность собаководов, проявляющая себя в отсутствии культуры бесфекального, поводкового и намордникового выгула, сможет реализоваться в содержании приютов для несчастных животных.

Губернатор Нижегородской области заявил, что он против эвтаназии животных. Но раз проблема дошла до Госдумы – она серьезна и в случае трагических ситуаций возможны корректировки. Любители животных, если они искренние, должны брать на себя ответственность, как за житье своего любимца, так и за житье всего собачьего племени своего населенного пункта.