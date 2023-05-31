ФК "Пари Нижний Новгород" сохранил прописку в РПЛ Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер лиге.

В первом матче на выезде нижегородцы одержали победу со счетом 0:3. Отличились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов.

Во втором матче на домашнем поле "Пари НН" проиграл со счетом 0:2, но за счет результата первой встречи сохранил за собой право играть в премьер-лиге.

Отметим, что сезоне 2021/2022 ФК "Нижний Новгород" сохранил прописку в РПЛ без стыковых матчей, заняв 12 место.

Напомним, в апреле новым тренером ФК "Пари НН" после отставки Артема Горлова был назначен Сергей Юран.