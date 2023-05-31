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Общество

Заседания клубов работодателей состоятся в Нижегородской области

11 июня 2023 11:03  [86] Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения проведут заседания клубов работодателей, сообщает Управление по труду и занятости населения региона.

Так, Борский и Кстовский филиалы запланировали мероприятие 15 июня с 9.00 до 10.00 и с 13.00 до 14.00 соответственно, Саровский филиал – 16 июня с 14.00 до 15.00.

В рамках встречи кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения:
- соблюдение требований законодательства в сфере занятости, а также действия по недопущению их нарушения;
- трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места;
- использование единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;
- участие предприятий в антикризисных программах (субсидирование на трудоустройство отдельных категорий граждан; временный перевод работников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах);
- проактивный формат предоставления комплекса услуг в соответствии с жизненными и бизнес-ситуациями.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием «Нижегородский центр занятости населения» и под брендом «Кадровый центр "Работа России".

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Теги:
Занятость и безработица Правительство Нижегородской области
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