Заседания клубов работодателей состоятся в Нижегородской области Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения проведут заседания клубов работодателей, сообщает Управление по труду и занятости населения региона.

Так, Борский и Кстовский филиалы запланировали мероприятие 15 июня с 9.00 до 10.00 и с 13.00 до 14.00 соответственно, Саровский филиал – 16 июня с 14.00 до 15.00.

В рамках встречи кадровые консультанты центра занятости и представители работодателей обсудят актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения:

- соблюдение требований законодательства в сфере занятости, а также действия по недопущению их нарушения;

- трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места;

- использование единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

- участие предприятий в антикризисных программах (субсидирование на трудоустройство отдельных категорий граждан; временный перевод работников в другую организацию, испытывающую потребность в кадрах);

- проактивный формат предоставления комплекса услуг в соответствии с жизненными и бизнес-ситуациями.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием «Нижегородский центр занятости населения» и под брендом «Кадровый центр "Работа России".