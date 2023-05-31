Садовый домик сгорел в Нижегородской области из-за удара молнии

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области
Садовый домик сгорел селе Б.Пикино Нижегородской области из-за удара молнии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В сообщении говорится, что сообщение о пожаре в СНТ "Кристалл" поступило от очевидцев в 18.45. Жертв и пострадавших нет. Как отметили в пресс-службе регионального Управления МЧС, по счастливой случайности, людей в доме не оказалось.
Пожар был ликвидирован на площади 30 кв.метров.
В тушении пожара было задействовано три единицы техники и девять человек личного состава.
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