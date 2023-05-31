ГУ Минюста России по Нижегородской области проведет День бесплатной юридической помощи Общество

ГУ Минюста России по Нижегородской области 22 июня проведет День бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием населения будет осуществляться по вопросам:

- истребования личных документов с территории иностранных государств;

- проставления апостиля на официальных российских документах;

- деятельности адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС;

- государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций;

- трудоустройства на государственную гражданскую службу в Главное управление Минюста России по Нижегородской области;

- деятельности ГУФСИН России по Нижегородской области и ГУФССП России по Нижегородской области;

- предоставления сведений из Федерального регистра нормативных правовых актов Нижегородской области.

Записаться на прием можно с 13 по 19 июня с 09.00 до 17.00 по телефону: 8 (831) 224-86-18 доб. 214, 215, 216, 314, 318.

Прием населения Нижегородской области состоится по адресу: Нижний Новгород, ул. 1-ая Оранжерейная, д. 46, 1-й этаж, каб. 115.