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Общество

Жительницу Нижнего Новгорода признали банкротом из-за несуществующего долга за ЖКУ

11 июня 2023 13:28  [1] Общество

Жительницу Нижнего Новгорода признали банкротом из-за несуществующего долга за ЖКУ, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В сообщении говорится, что региональная ГЖИ помогла списать жительнице областного центра неправомерно начисленный долг за услуги ЖКХ в размере 35 тысяч рублей.

Жительница Ленинского района обратилась в ГЖИ с вопросом о правомерности начисления задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В ходе проверки было установлено, что ДУК неправомерно выставляла женщине задолженность за жилое помещение и коммунальные услуги. По этому факту домоуправляющей организации направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Представление было исполнено в полном объеме. Сумма перерасчета составила 35 431 рубль 99 копеек».

С начала года в Госжилинспекцию поступило более 2400 обращений граждан о проверке правильности расчетов размера платы за жилищно-коммунальные услуги. По всем обращениям инспекторы проводят проверки. В 40% случаев выявляются нарушения порядка расчета размера платы за ЖКУ.

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Теги:
Банкротство ГЖИ ЖКХ
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