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Общество

Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк"

11 июня 2023 14:07  [97] Общество

Архитектурный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовал объемно-планировочные решения будущего ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в рамках реализации проекта планируется строительство первого и второго корпусов общежитий на территории ННГУ им. Н.И. Лобачевского с предполагаемой загрузкой более 4 тысяч студентов. На этой же территории запланировано строительство образовательного корпуса с ФОКом и конференц-центром.

Главный архитектор ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" Антон Яр-Скрябин 8 июня 2023 года презентовал расположение объектов на территории, акцентировал внимание на достаточном количестве зеленых и общественных зон, а также на удобные пешеходно-транспортные связи между существующими и планируемыми объектами.

После презентации архитектуры и планировок общежитий и учебного корпуса у членов архитектурного совета было несколько комментариев относительно и цветового решения, и конструктивных решений учебного корпуса со стороны пр.Гагарина.

Проектировщики пояснили, что монохромная гамма обоснована разнообразием форм и вниманием к зданию университета Лобачевского, который также выполнен в монохромных тонах. "Игра с формами настолько активна, что не хочется еще нагружать цветом", - отметил руководитель "Студии 44" Никита Явейн.

Были высказаны комментарии нижегородских архитекторов о некоторой перегруженности фасадного решения учебного корпуса, "беспокойная сетка" которого, по их мнению, «спорит и с классическим зданием ННГУ, и с самодостаточным зданием бассейна "Дельфин", девальвирует спонтанность планировочного решения комплекса». Авторы обещали принять во внимание эти замечания в дальнейшей работе.
В рамках одного из этапов строительства ИТ-кампуса планируется строительство образовательного корпуса возле метромоста, рассчитанного на 5 тысяч студентов.
Обе работы высоко оценены экспертами. Решения согласованы с учетом замечаний.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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Теги:
Архитектура ННГУ Строительство
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