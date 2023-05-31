Беременная пострадала в страшном ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области Происшествия

Беременная пострадала в страшном дорожно-транспортам происшествии на трассе М-7 в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Массовая авария произошла 10 июня 464 километре автодороги Москва – Уфа в Кстовском районе. На полном ходу у фуры, которая двигалась со стороны Казани отсоединилось левое переднее колесо.

Колесо, отлетев от автомобиля, покатилось по федеральной трассе и ударилось в Volkswagen Tiguan, который двигался по встречной полосе со стороны Нижнего Новгорода.

Иномарка выехала от удара на полосу встречного движения, где в свою очередь еще произошло столкновение с Volkswagen Touareg. В автомобиле Volkswagen Touareg находилась беременная 26-летняя женщина, которая была госпитализирован в больницу им. Семашко с травмами различной степени тяжести.