Жилой дом загорелся в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода Происшествия

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жилой частный дом загорелся в микрорайоне Кузнечиха в Советском районе Нижнего Новгорода 11 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Огородной областного центра поступило в 16.01 от очевидцев.

По прибытии пожарными подразделениями была снята угроза распространения огня на соседний дом.

Уже в 17.15 с места тушения пожара передана информация о ликвидации открытого горения. В настоящее время ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций.

От огня пострадал дом и надворные постройки на площади 150 кв.метров. Жертв и пострадавших нет.

В работах по тушению пожара и ликвидации его последствий задействовано 11 единиц техники и 33 человека личного состава.