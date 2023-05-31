Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию "Дигория" Политика

Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию Дигория

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию "Дигория". Об этом сообщают организаторы премии и форума, которые организует Экспертный институт социальных исследований.

Цель премии - выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Премия вручается в трех номинациях: "Политические исследования" - за достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях в области общественно-политических наук; "Политические технологии" - за разработку и внедрение новых технологических решений в рамках политических и электоральных кампаний; "Политические коммуникации" - за содействие стратегическому развитию коммуникаций в политической сфере.

Номинантами премии могут стать дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно. Для соискания на премию необходимо подать заявку через регистрационную форму на официальном сайте V Всероссийского форума "Дигория": https://digoriya.ru/award.

Лауреаты и победители премии "Дигория" получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к двум закрытым образовательным модулям, а также право участия в V Всероссийском форуме "Дигория" вне конкурсного отбора. Сам форум пройдет с 9 по 15 июля 2023 года в Нижнем Новгороде, в его рамках состоится объявление результатов премии. Участники форума соберутся в культурно-просветительском центре "Академия Маяк" им. А.Д. Сахарова. Подробнее о премии "Дигория" можно узнать у Никиты Алексеевича Зинкова по телефону: +7 (916) 879-43-22, электронная почта: award@digoriya.ru.

Председателем Экспертного совета премии "Дигория" станет Александр Харичев, начальник Управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета РФ. Работу экспертных советов премии возглавят ведущие эксперты и ученые страны: Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор, доктор политических наук; Григорий Казанков, президент Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог; Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью, президент "Минченко Консалтинг", политтехнолог.

V Всероссийский форум "Дигория" проводится Экспертным институтом социальных исследований совместно с Федеральным агентством по делам молодежи проводит. Форум станет площадкой для объединения интеллектуального потенциала молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы с целью выработки смысловых оснований развития России.

Предусмотрено пять профильных направлений дискуссий:

- "Молодежь и страна", где будут создавать алгоритмы ценностно-мировоззренческой верификации молодежных проектов и инициатив;

- "Социально-политическая экспертиза" – своего рода интерпретация ценностно-мировоззренческих установок российской политики с учетом актуальной повестки;

- "Образование и просвещение", участники которого определят содержательные и прикладные результаты освоения курса "Основы российской государственности" для последующей подготовки методических материалов по их достижению;

- "Медиа и коммуникации" – совершенствование способов эффективной трансляции консолидирующих нарративов различным сегментам российского общества;

- "Политические технологии" – разработка технологических решений, учитывающих социально-политический контекст.

Для участия в форуме "Дигория" приглашаются дипломированные специалисты, аспиранты, молодые ученые и практики в возрасте до 35 лет включительно. Конкурсный отбор участников форума проводится заочно в два последовательных этапа. Первым этапом является подача заявок через автоматизированную информационную систему "Молодежь России". Конкурсантам необходимо заполнить анкету и прикрепить портфолио, выполненное по образцу, в срок до 23.59 (по московскому времени) 18 июня 2023 года. Второй этап состоится после завершения регистрации в АИС "Молодежь России", он включает в себя выполнение заданий по профилю направлений в срок до 23.59 (по московскому времени) 22 июня 2023 года. Дополнительная информация о проведении второго этапа будет направлена на электронную почту участников, прошедших первый этап отбора.

На площадке форума будут действовать ассессмент-центр, тьюторский центр Polit.Job, а также состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежи".

Подробнее о форуме можно узнать по электронной почте: participants@digoriya.ru.