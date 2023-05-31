Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
12 июня 2023 10:27  [70] Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию "Дигория"
10 июня 2023 12:21  [2200] Эксперт-мониторинг событий с 2 по 9 июня 2023 года от АНО "Минин-центр"
09 июня 2023 15:16  [464] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел прием граждан
08 июня 2023 14:40  [531] Ольга Щетинина: "Мы должны актуализировать стратегию развития региона с учетом новых вызовов"
08 июня 2023 14:24  [681] ЛДПР выдвинула Владислава Атмахова в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области
08 июня 2023 10:23  [529] Депутаты ЗСНО на внеочередном заседании назначили дату губернаторских выборов на 10 сентября
07 июня 2023 18:16  [574] Молодежный парламент при Заксобрании Нижегородской области представил новые законодательные инициативы
07 июня 2023 13:07  [750] Электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году
07 июня 2023 12:32  [488] Станислав Прокопович: Нам необходимо заранее подготовить платформу для дальнейшего развития
07 июня 2023 10:53  [590] Юрий Станкевич: "Обновленная стратегия Нижегородской области представит наилучшие варианты социально-экономического развития"
Политика

Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию "Дигория"

12 июня 2023 10:27  [70] Политика
Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию Дигория

Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию Дигория

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Жители Нижегородской области могут до 18 июня подать заявки на Национальную премию "Дигория". Об этом сообщают организаторы премии и форума, которые организует Экспертный институт социальных исследований.

Цель премии - выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Премия вручается в трех номинациях: "Политические исследования" - за достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях в области общественно-политических наук; "Политические технологии" - за разработку и внедрение новых технологических решений в рамках политических и электоральных кампаний; "Политические коммуникации" - за содействие стратегическому развитию коммуникаций в политической сфере.

Номинантами премии могут стать дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно. Для соискания на премию необходимо подать заявку через регистрационную форму на официальном сайте V Всероссийского форума "Дигория": https://digoriya.ru/award.

Лауреаты и победители премии "Дигория" получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к двум закрытым образовательным модулям, а также право участия в V Всероссийском форуме "Дигория" вне конкурсного отбора. Сам форум пройдет с 9 по 15 июля 2023 года в Нижнем Новгороде, в его рамках состоится объявление результатов премии. Участники форума соберутся в культурно-просветительском центре "Академия Маяк" им. А.Д. Сахарова. Подробнее о премии "Дигория" можно узнать у Никиты Алексеевича Зинкова по телефону: +7 (916) 879-43-22, электронная почта: award@digoriya.ru.

Председателем Экспертного совета премии "Дигория" станет Александр Харичев, начальник Управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета РФ. Работу экспертных советов премии возглавят ведущие эксперты и ученые страны: Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор, доктор политических наук; Григорий Казанков, президент Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог; Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью, президент "Минченко Консалтинг", политтехнолог.

V Всероссийский форум "Дигория" проводится Экспертным институтом социальных исследований совместно с Федеральным агентством по делам молодежи проводит.  Форум станет площадкой для объединения интеллектуального потенциала молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы с целью выработки смысловых оснований развития России.

Предусмотрено пять профильных направлений дискуссий:
- "Молодежь и страна", где будут создавать алгоритмы ценностно-мировоззренческой верификации молодежных проектов и инициатив;
- "Социально-политическая экспертиза" – своего рода интерпретация ценностно-мировоззренческих установок российской политики с учетом актуальной повестки;
- "Образование и просвещение", участники которого определят содержательные и прикладные результаты освоения курса "Основы российской государственности" для последующей подготовки методических материалов по их достижению;
- "Медиа и коммуникации" – совершенствование способов эффективной трансляции консолидирующих нарративов различным сегментам российского общества;
- "Политические технологии" – разработка технологических решений, учитывающих социально-политический контекст.

Для участия в форуме "Дигория" приглашаются дипломированные специалисты, аспиранты, молодые ученые и практики в возрасте до 35 лет включительно. Конкурсный отбор участников форума проводится заочно в два последовательных этапа. Первым этапом является подача заявок через автоматизированную информационную систему "Молодежь России". Конкурсантам необходимо заполнить анкету и прикрепить портфолио, выполненное по образцу, в срок до 23.59 (по московскому времени) 18 июня 2023 года. Второй этап состоится после завершения регистрации в АИС "Молодежь России", он включает в себя выполнение заданий по профилю направлений в срок до 23.59 (по московскому времени) 22 июня 2023 года. Дополнительная информация о проведении второго этапа будет направлена на электронную почту участников, прошедших первый этап отбора.

На площадке форума будут действовать ассессмент-центр, тьюторский центр Polit.Job, а также состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежи".

Подробнее о форуме можно узнать по электронной почте: participants@digoriya.ru.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph