Праздничную подсветку включат в День России на главной телебашне региона Общество

Праздничную подсветку включат в День России на главной телебашне региона

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Праздничную подсветку включат в День России на главной телебашне региона. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Иллюминация будет работать с 21:30 до полуночи.

Основной темой видеосценария станет российский триколор. Также грани высотной доминанты города украсят динамические световые композиции с элементами государственной и региональной символики, графические изображения Спасской башни Московского Кремля и Дмитриевской башни – Нижегородского кремля. На медиаэкране также появится "бегущая строка" - "12 июня – День России".

В День России подсветку включат также более 20 телебашен РТРС по всей стране.

Напомним, 196-метровая телебашня в Нижнем Новгороде - объект региональной сети эфирного телерадиовещания, который обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей области. Систему освещения архитектурно-художественной подсветки составляют светодиодные пиксели, расположенные на гранях, а также линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 м.