НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородского военнослужащего вернули из плена. Об этом сообщил депутат Государственной думы ФС РФ от Нижегородской области Артём Кавинов со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.
Согласно информации, 11 июня состоялся российско-украинский обмен пленными.
"Все последние месяцы многие из нас переживали за судьбу Антона, нашего земляка с нижегородского севера. И сегодня, Слава Богу, он возвращен в Россию", - прокомментировал Артём Кавинов.
Парламентарий поблагодарил всех, кто приложил силы к возвращению военнослужащих, в том числе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.
При этом политик подчеркнул, что ещё остаются бойцы, над возвращением которых работают в том числе и депутаты.
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