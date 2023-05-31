Нижегородского военнослужащего вернули из плена Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородского военнослужащего вернули из плена. Об этом сообщил депутат Государственной думы ФС РФ от Нижегородской области Артём Кавинов со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

Согласно информации, 11 июня состоялся российско-украинский обмен пленными.

"Все последние месяцы многие из нас переживали за судьбу Антона, нашего земляка с нижегородского севера. И сегодня, Слава Богу, он возвращен в Россию", - прокомментировал Артём Кавинов.

Парламентарий поблагодарил всех, кто приложил силы к возвращению военнослужащих, в том числе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

При этом политик подчеркнул, что ещё остаются бойцы, над возвращением которых работают в том числе и депутаты.