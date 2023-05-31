Предпринимателям предлагают оценить качество дорог в Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Предпринимателям предлагают оценить качество дорог в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Соответствующий опрос создан на портале "Госуслуги". Для участия необходима авторизация зарегистрированного пользователя. Изучение мнений продлится до 1 июля 2023 года.

Представители бизнес-сообщества, юридических лиц могут ответить на вопросы о том, изменилась ли для них за последний год доступность автомобильных дорог внутри региона, обеспечена ли круглогодичная транспортная связь населенных пунктов и социальных объектов, улучшилось ли качество автомобильных дорог за последний год, повлияло ли их состояние на сроки доставки грузов, считают ли они достаточной протяженность сети дорог в регионе. Результаты опроса обезличены.

Как уже сообщалось, по итогам предыдущего аналогичного опроса большая часть участников-предпринимателей – около 40% - положительно оценила работу дорожной отрасли Нижегородской области, респонденты отметили, что состояние дорог за 2022 год улучшилось. Еще 33% заявили, что состояние дорог не изменилось.

В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", федеральному проекту "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в Нижегородской области планируется отремонтировать более 1 тыс. км дорог. Отмечается, что программы позволяют планомерно улучшать состояние дорог в регионе и при этом учитывать пожелания жителей, бизнеса, необходимость обеспечения транспортной доступностью социальных объектов.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" разработан согласно указу президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".