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Общество

ФАДН проводит в Молодежной столице мероприятия ко Дню России

12 июня 2023 16:13  [82] Общество
фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

ФАДН проводит в Молодежной столице мероприятия ко Дню России.
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Федеральное агентство по делам национальностей совместно с правительством Нижегородской области с 9 по 12 июня реализует комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.

Сегодня на площадке ежегодного окружного форума "Многонациональная Россия" с участниками встретились заместитель руководителя ФАДН России Станислав Бедкин и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Во встрече также принимали участие советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Валерий Баринов и российский актер театра и кино, певец, музыкант, педагог, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Дмитрий Певцов.

В связи с тем, что в 2023 году Нижний Новгород получил статус "Молодежная столица", проведение в рамках комплекса мероприятий форума посвящено укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, профилактике распространения идей экстремизма в молодежной сфере.

"На сегодняшний день самое важное для нас - это укрепление единства российской нации. Такие молодежные форумы решают задачу обеспечения страны рабочими кадрами в сфере национальной политики", - рассказал заместитель руководителя ФАДН России Станислав Бедкин.

"Мы очень рады, что сегодня, в День России, на территории Нижегородской области проходит форум, объединяющий практически все национальности и конфессии страны. Территория проведения этого масштабного мероприятия выбрана не случайно. В Нижегородской области в мире и согласии, взаимопонимании и взаимовыручке живут представители 114 национальностей и более 20 конфессий. В нашем регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина создан Дом народного единства, который объединяет все конфессии и национальности. Это площадка, где люди могут собраться и обсудить свои вопросы, получить помощь и поддержку от правительства региона. Форумы и фестивали – эти формы проведения мероприятий объединяют молодежь, а главное - воспитывают у молодых людей патриотизм, любовь к Родине. Если молодежь ценит традиции, знает свои корни, значит, у нее есть будущее, как и у всей нашей страны", - отметил Андрей Гнеушев.

Участниками форума стали представители молодежи, активно проявляющие себя в деле поддержания межнационального мира и согласия.

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