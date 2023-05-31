Станислав Бедкин: "Нижегородская область – лидер в ПФО по уровню общероссийской гражданской идентичности" Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов



"Нижегородская область – лидер в Приволжском федеральном округе по уровню общероссийской гражданской идентичности", - сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин на ежегодном межрегиональном форуме "Многонациональная Россия" в Нижнем Новгороде.

"96,9% опрошенных жителей Нижегородской области считают себя, прежде всего, гражданами Российской Федерации, россиянами. Но хочу сразу сказать, что этот показатель – динамически меняющаяся величина. Поэтому уровням власти всех уровней необходимо системно работать, чтобы добиваться столь высоких показателей", - добавил Станислав Бедкин.

Он отметил, что среди субъектов ПФО Нижегородская область также входит в число лидеров, выполняющих в полном объеме региональные планы реализации государственной национальной политики.