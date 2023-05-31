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Общество

Валерий Баринов: "Мы рождаемся с любовью к Родине"

12 июня 2023 17:04  [97] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Патриотизм – это любовь к Родине, ему не надо учить. Мы рождаемся с любовью к Родине, к месту, где родились, с любовью к маме, папе, своим близким, друзьям", - заявил Валерий Баринов, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, принявший участие в ежегодном форуме "Многонациональная Россия" в Нижнем Новгороде.

"Главное сейчас – донести до молодежи то, что мы – одна большая страна, что у нас огромное количество национальностей, народностей. Я, например, вчера узнал о том, что в России есть такая народность – телеуты. Я знаю адыгейцев, абхазов, саамов, представителей многих других национальностей, со многими встречался, но многих, увы, не знаю. Совсем недавно побывал на севере Забайкалья, оказался в селе Старая Чара, где девочки-эвенки встречали нас не хлебом-солью, как это принято у русских, а хлебом с медом. Как это было красиво! Именно в такие моменты осознаешь, насколько у нас огромная страна и как мы едины в любви к ней", - рассказал Валерий Баринов.

Он процитировал поэта Александра Пушкина:
"Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…"

"Это память, и мы должны быть ей верны, тогда мы будем непобедимы", - подчеркнул актер.

Валерий Баринов отметил, что в рамках форума "Многонациональная Россия" участники обсуждали разные вопросы, в том числе говорили о Донбассе и о воинах, защищающих сейчас наше Отечество.

"Я видел этих удивительных ребят, когда был на Донбассе. После таких встреч я уезжаю с внутренней уверенностью, что все не так плохо, что мы победим", - добавил Валерий Баринов.

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