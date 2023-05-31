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Общество

Глеб Никитин и Юрий Арсентьев вручили паспорта нижегородским школьникам в День России

12 июня 2023 15:32  [104] Общество
фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев вручили 11 школьникам паспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня вся Россия отмечает замечательный праздник – День России. И, конечно, для тех ребят, которые вышли сегодня на сцену и получили самый главный документ в своей жизни – паспорт гражданина РФ, этот день запомнится особенно. Огромная гордость - стать гражданином России. Я надеюсь, что ребята почувствовали значимость этого момента. Они все – в чем-то победители, а главное, уже в 14 лет осознают свою ответственность и необходимость по-настоящему, с душой относиться к своему делу. Пока их дело – это учеба. Скоро нынешние школьники уже смогут помогать родной стране. Уверен, что ребята осознают, насколько они нужны здесь, на своей земле", – подчеркнул Глеб Никитин.

Торжественное мероприятие состоялось в рамках всероссийской программы "Мы – граждане России", которую реализует Российское движение детей и молодежи "Движение Первых".

"День России – символ единства и общей ответственности за нашу Родину, за то, какая она сейчас и какой станет в будущем. Многое зависит от современных молодых людей, школьников и студентов, от них зависит, насколько сильной и великой будет Россия. Но уже сейчас, когда мы видим столько ребят, которые достигают вершин в различных видах деятельности, крепнет уверенность, что будущее у страны есть и оно такое, каким мы все хотим его видеть", - отметил Юрий Арсентьев.

В связи с празднованием Дня России церемонии вручения паспортов, организованные при поддержке министерства внутренних дел РФ, прошли в 58 регионах страны. В них приняли участие более 3000 школьников. Это ребята, добившиеся успехов в учебе, спорте, призеры и победители конкурсов и олимпиад.

"Я не ожидала, что вручение паспорта пройдет в такой торжественной форме. Не думала, что пригласят на праздник, что паспорт мне выдаст сам губернатор! Очень понравилось, впечатления отличные! Горжусь тем, что я - гражданин России", - поделилась Александра Виноградова, ученица 8-го класса Ветлужской средней общеобразовательной школы Краснобаковского округа.

Программа "Мы – граждане России!" является флагманским проектом Движения Первых. Планируется, что в этом году в торжественных церемониях вручения паспортов примут участие более 150 тысяч ребят во всех регионах России.

"С этого года "Движение Первых" стало организатором всероссийской программы "Мы граждане – России". Мы уверены, что вручение первого паспорта – это не просто процедура, а очень важное и значимое событие для каждого молодого человека. Ребята получают документ гражданина Российской Федерации и вместе с ним наделяются соответствующими правами и обязанностями. Пусть это событие станет запоминающимся и каждый испытает чувство гордости и уважения за свою страну, запомнит этот момент на всю жизнь!" – отметил председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Вячеслав Амосов.

СПРАВКА
Российское движение детей и молодежи создано по распоряжению президента России Владимира Путина. Свое название "Движение Первых" получило в декабре 2022 года по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве. Делегаты съезда также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей движения, среди которых – "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие, приняли миссию движения: "Быть с Россией. Быть человеком. Быть вместе. Быть в Движении. Быть первыми".

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.
Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

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Теги:
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