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Общество

Дмитрий Певцов: "Очень важно именно сейчас работать с молодежью"

12 июня 2023 17:43  [83] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Сейчас наша страна переживает судьбоносный период, время такое. Мы живем во время тектонических изменений в истории мира, в истории России. Необходимо пользоваться этим моментом, поскольку происходит перестройка не только в экономике, мироустройстве, но и в мозгах, сердцах и душах людей, в том числе и наших. Спецоперация открыла огромное количество язв и болезней, которые мы раньше не замечали и к которым просто привыкли, поэтому очень важно именно сейчас работать с молодежью, выстраивать идеологию, влиять и на мозг, и на душу, и на сердце, чтобы все понимали, в какой стране мы живем и какой она будет", - заявил Дмитрий Певцов, российский актер театра и кино, певец, музыкант, педагог, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ.

Он стал участником ежегодного межрегионального форума "Многонациональная Россия" в Нижнем Новгороде.

Дмитрий Певцов заявил, что за 30 лет отсутствия идеологии Россия потеряла очень много молодых людей.

"Заниматься идеологией архинеобходимо. И начинать это надо даже не с детей, а с их родителей – молодых людей.

Мы видим, что стало с братским народом Украины. Это, по сути, те же русские ребята, но идеологическая работа у них была поставлена так, что они искренне считают Россию своим врагом и главной опасностью. Это результат идеологии, но основанной на ненависти, национализме, а не на любви.

Что же касается нашей страны, необходимо менять 13-ю статью Конституции. Идеология, в принципе, определена. Есть 809-й Указ Президента, который говорит о важности сохранения традиционных культурных, нравственных ценностей. Собственно, это и есть наша идеология. Если взять любую традиционную конфессию, будь то православие, мусульманство, иудаизм, существуют определенные морально-нравственные рамки, которые и являются идеей, идеологией. Идеология нужна, без нее никак, и работать с ней нужно с младых ногтей. С уходом идеологии ушло и воспитание из нашего образования. Нужно это возвращать", - сказал Дмитрий Певцов.

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