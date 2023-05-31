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Общество

Нижегородский автомотопробег "Вперед, Россия!" собрал более 200 участников

12 июня 2023 16:51  [42] Общество
Нижегородский автомотопробег Вперед, Россия! собрал более 200 участников

Нижегородский автомотопробег Вперед, Россия! собрал более 200 участников

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородский автомотопробег "Вперед, Россия!" собрал более 200 участников. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Мероприятие было посвящено Дню России и 24-й годовщине подвига миротворческого батальона ВДВ, совершившего героический марш-бросок на Приштину.

"Сегодня мы в одном строю, и посвящаем этот пробег Дню России и подвигу наших десантников, которые совершили невероятный по мужеству и силе марш-бросок и заняли аэродром в Приштину, не дав натовским самолетам бомбить города Сербии. Этот подвиг учит нас верности своей стране, своему служебного долгу и уверенно идти к Победе", - сказал председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов-десантников "Никто, кроме нас!", подполковник запаса Сергей Патлань.

Участие в акции приняли представители ветеранских и молодежных организаций, партактива и депутатского корпуса "Единой России", мотоклубов, силовых структур, МЧС, различных общественных и спортивных объединений. К ним присоединились все желающие нижегородцы.

"Я хочу поблагодарить всех участников, которые сегодня собрались здесь, чтобы поддержать идею, с которой мы проводим автопробег. В этом году к нам присоединилось еще больше участников. И почетно, что среди них есть ребята, которые участвовали в спецоперации, и их семьи. Мы знаем, что Россия на верном пути, и не сомневаемся в том, что мы победим!" – с такими слова обратился к участникам акции председатель комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию НРО партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Старт и финиш пробега проходил в знаменательных местах города – автомотоколонна проехала от площади Славы до Парка Победы.

Перед стартом участники возложили цветы к монументу Славы у завода "Красное Сормово" и почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны, сражавшихся за свободу и независимость Родины.

Более 200 мотоциклов и автомобилей, украшенных флагами России, ВДВ, ветеранских и общественных организаций, проследовали по центральным улицам города под музыку. Прохожие и другие автомобилисты поддерживали участников приветствиями и гудками.
В праздничной колонне проехал депутат Госдумы, старший сержант запаса ВДВ Артем Кавинов.

"Единение нашего российского народа в этот день особо. И когда мы ехали по городу, всю дорогу наблюдали, как наши нижегородцы – и дети, и взрослые - с радостью кричали добрые слова, махали руками, фотографировали, машины сигналили. Это большой эмоциональный заряд, поддержка, которая наполняет чувством гордости и патриотизма. Мы видим, что сегодня День России действительно стал одним из самых важных для всего нашего общества праздником. Сейчас провожу на Донбассе больше времени, чем здесь, и могу сказать, настроение там тоже всегда боевое, особенно среди военнослужащих. Вижу, что настроение с каждым днем начинает у людей меняться – они стали чувствовать себя частью нашей большой и единой страны. Поэтому все для Победы, все мы к этому стремимся. Уверен, так оно и будет!" - сказал депутат.

В Парке Победы участников встречал оркестр Росгвардии, состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации под государственный гимн. Также участники возложили цветы к памятнику генерала ВДВ В.Ф. Маргелову.

Сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Александр Вайнберг принял участие в мероприятии вместе с дочерью. Он отметил, что День России – это любовь к Родине, готовность объединиться для защиты своего Отечества ради справедливости и будущего наших детей.

"Этот праздник для русского народа означает любовь к своей Родине. Сегодня, понятие русский - гораздо шире, чем понятие этнический русский. Я был на линии фронта вместе с Денисом Пушилиным, там наших ребят каких только национальностей не было. И все мы русские! Сейчас Россию сплотило очередное испытание, не могут успокоиться наши враги. Я только вернулся из Белоруссии, мы там отмечали День России. Вот эта наша советская общая Родина и есть сегодня на самом деле Русский мир. Русский мир – это те, кто думает и чувствует сегодня по-русски, те, кто любит свою Родину. Настоящие мужчины сегодня рискуют своей жизнью. Это самое дорогое, что есть у мужчины после чести. То, что мы сегодня по всей стране празднуем День единой России - это наше желание, дань уважения нашим предкам и воспитание наших потомков. Мы формируем свое будущее, показываем, что мы отстаиваем, и какие наши ценности. Для нас свята Родина, семья, дети, предки, свобода и независимость. Вот это и есть День России, наш праздник", - сказал сенатор.

Александр Вайнберг исполнил для участников акции и гостей авторские песни о защитниках Родины. Концертную программу продолжил ансамбль ВДВ "Голубые береты".

Все желающие могли отведать солдатскую кашу и чай из полевой кухни.

Организаторы мероприятия – Нижегородская областная общественная организация ветеранов ВДВ "Никто, кроме нас!", региональные отделения партии "Единая Россия" и ВОД "Волонтеры Победы", Штаб общественной поддержки.

СПРАВКА
12 июня 2023 года исполняется 24 года одной из самых секретных и легендарных спецопераций российской армии, когда сводный батальон ВДВ России, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил 600-километровый марш-бросок на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года. Наши десантники захватили аэродром Слатина, чтобы обеспечить высадку основных сил миротворческого контингента Российской Федерации. Тем самым они не допустили прибытия и размещения войск НАТО, целью которых было уничтожение городов Сербии.

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Теги:
Автопробег Патриотизм
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