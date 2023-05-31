Летнее тепло до +26° вернется в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" на текущей сокращенной рабочей неделе прогнозируют потепление в Нижегородской области.

Отметим, что на протяжении всей недели дожди не ожидаются.

Так, сегодня днем воздух прогреется до 21 °C. Ветер восточный 4 м/с, а атмосферное давление составит 754мм рт. ст.

В среду, 14 июня, после ночной прохлады в 9°C днем температура воздуха составит уже 24 °C, а ветер ослабнет до 2 м/c.

В ночь с 14 на 15 июня температура воздуха составит 11 °C, а днем воздух прогреется уже до 26 °C.

16 и 17 июня температура воздуха останется на прежнем уровне - 26 °C. Прогнозируется небольшой северный ветер - от 1 до 3 м/с. Атмосферное давление - 744 - 746 мм рт. ст.

18 июня будет уже более прохладным - 22 °C. Атмосферное давление составит 745мм рт. ст.. Ветер - северо-восточный от 3 до 4 м/c. Также в воскресенье прогнозируется наибольшая вероятность осадков - 25%.