Летнее тепло до +26° вернется в Нижегородскую область на этой неделе

Фото:
Синоптики ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" на текущей сокращенной рабочей неделе прогнозируют потепление в Нижегородской области.
Отметим, что на протяжении всей недели дожди не ожидаются.
Так, сегодня днем воздух прогреется до 21 °C. Ветер восточный 4 м/с, а атмосферное давление составит 754мм рт. ст.
В среду, 14 июня, после ночной прохлады в 9°C днем температура воздуха составит уже 24 °C, а ветер ослабнет до 2 м/c.
В ночь с 14 на 15 июня температура воздуха составит 11 °C, а днем воздух прогреется уже до 26 °C.
16 и 17 июня температура воздуха останется на прежнем уровне - 26 °C. Прогнозируется небольшой северный ветер - от 1 до 3 м/с. Атмосферное давление - 744 - 746 мм рт. ст.
18 июня будет уже более прохладным - 22 °C. Атмосферное давление составит 745мм рт. ст.. Ветер - северо-восточный от 3 до 4 м/c. Также в воскресенье прогнозируется наибольшая вероятность осадков - 25%.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+