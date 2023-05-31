Нижегородцы пронесли 100-метровый флаг в День России о главной улице города Общество

Нижегородцы пронесли 100-метровый флаг в День России о главной улице города, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Масштабный флешмоб "Флаги России" завершал этнофестиваль "Действие", который проходил 12 июня на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода Большая Покровская. Более тысячи человек приняли пронесли 100-метровый российский триколор.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "судьбы Нижнего Новгорода и России неразделимы". "Здесь ощущается душа страны, а нижегородцы являются достойными наследниками великого Минина", - отметил глава региона, добавив, что наш регион всегда умел объединять, так и сегодня, огромный флаг в сердце Нижнего Новгорода дал возможность показать, как когда тысячи людей ощущают сопричастность к истории страны и ее будущему.

Участниками мероприятия стали волонтеры и активисты, участники этнофестиваля, прибывшие из 78 регионов страны, представители разных народов России в своих национальных костюмах.

Стоит отметить, что это, пожалуй, был самый большой в мире - 100-метровый – государственный флаг Российской Федерации.