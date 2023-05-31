"Теплоэнерго" проведет гидравлические испытания четвертой очереди тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали 13 июня Общество

Плановые гидравлические испытания четвертой очереди магистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО «Теплоэнерго» - Нагорной теплоцентрали, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода, пройдут 13 июня.

Как сообщает пресс-служба предприятия, проверка сетей на прочность и плотность затронет трубопроводы в районе улиц Ижорская, Невзоровых, Ошарская, Республиканская, Трудовая и ряда других.

Эти испытания завершают плановые проверки магистральных трубопроводов от НТЦ – ранее контрольные мероприятия уже прошли пять очередей выпуска от этого источника. Сразу после гидравлических испытаний, с 14 июня крупнейшая котельная города выйдет на профилактический ремонт.

Для обеспечения безопасности во время проведения гидравлических испытаний температура сетевой воды будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

По результатам испытаний участки, показавшие свою малонадежность, будут оперативно включены в план ремонтной программы.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.