Телефон Соцфонда по Нижегородской области временно не работает по техническим причинам

Телефон Социального фонда по Нижегородской области временно не работает, сообщается на сайте учреждения.
Отметим, что телефон регионального контакт-центра 8 800 200 02 80 не работает по техническим причинам.
В Соцфонде добавили, что в настоящее время ведутся работы по устранению проблем на линии. После чего "горячая линия" возобновит свою работу.
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