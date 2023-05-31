Телефон Соцфонда по Нижегородской области временно не работает по техническим причинам Общество

Телефон Социального фонда по Нижегородской области временно не работает, сообщается на сайте учреждения.

Отметим, что телефон регионального контакт-центра 8 800 200 02 80 не работает по техническим причинам.

В Соцфонде добавили, что в настоящее время ведутся работы по устранению проблем на линии. После чего "горячая линия" возобновит свою работу.