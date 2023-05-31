Евгений Люлин в рамках визита в городской округ город Бор осмотрел социальные объекты Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом городской округ город Бор, где принял участие в открытии соревнований XVI Спартакиады законодательных органов власти Нижегородской области, посмотрел, как развивается округ, его общественные пространства, производство и социальная сфера.

Спикер регионального парламента побывал в общественном пространстве "Борское Волгоречье", где был выполнен целый комплекс работ по благоустройству. В 2020 году здесь появились тротуары и велосипедные дорожки, были установлены лавочки, урны, качели, смонтировано наружное освещение, проведены водопровод и канализация к уличному туалету. В 2021 году в рамках второго этапа установлены детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы, проведено озеленение. В мае 2023 года завершено строительство пешеходного моста.

"На Бору есть свое "Зарядье" - пешеходный мост над Волгой. Отсюда открывается изумительный вид на Нижний! Это точка притяжения для молодежи и гостей города. Развивается транспорт: теперь на Бор можно приехать не только на канатке, но и на Валдае", - отметил Евгений Люлин.

Кроме того, председатель Законодательного Собрания посетил производство ООО "Посуда". Объем экспорта в 2022г составил 981 млн рублей или 29,6 млн единиц продукции, доля экспорта составляет 20% в общем объеме выручки. Производственная мощность стекловаренной печи составляет 205 тонн в сутки, загруженность – 100%. Евгений Люлин отметил, что присутствовал на открытии первого производства посуды, когда оно начиналось на Борском стекольном заводе, и тогда выпускалось всего несколько видов стеклопосуды. "Сегодня на заводе "Посуда" несколько сотен наименований продукции - рост в сотни раз. Но самое главное, что на предприятии созданы комфортные условия для работников - соцпакет, хорошая зарплата, возможности карьерного роста", - подчеркнул Евгений Люлин.

Также Евгений Люлин посетил новый детский сад "Аистенок" на Бору. Дошкольное учреждение предназначено для воспитанников с 2 месяцев до 7 лет, в нем 13 возрастных групп: 11 групп общеразвивающей направленности, из них 6 групп для детей раннего и младенческого возраста; 2 – комбинированной, в которых наряду с основной образовательной программой дошкольного образования будут реализовывать и адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. Детский сад полностью оснащен современным оборудованием: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

"Не уверен, что где-то еще на территории Нижегородской области есть подобный детский сад! Здесь и бассейн, и изостудия, и зимний сад, даже соляная пещера и собственный планетарий, который начнет функционировать с сентября. Новый садик отвечает самым высоким стандартам, к которым нужно обязательно стремиться и в других дошкольных учреждениях", - сказал Евгений Люлин.

"Борский городской округ активно развивается, появляются общественные пространства, новые зоны для отдыха и спорта. Планы у руководства округа большие, и для них есть возможности – это развитый промышленный район с хорошим бюджетом. Считаю, что другим муниципалитетам есть чему поучиться у Бора, этот опыт нужно тиражировать", - заключил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что спикер ЗСНО Евгений Люлин встретился со студентами нижегородского филиала РАНХиГС.