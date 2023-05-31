Удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике Происшествия

Фото: Заповедник “Керженский” Вконтакте

Удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике.

Как сообщили представители заповедника "Керженский" на своей странице Вконтакте, пожар начался из-за грозы, предположительно, 9 июня.

В настоящее время огонь локализован на площади около 10 га. Тушение лесного пожара продолжается, полностью ликвидировать возгорание планируют к вечеру 13 июня.

В ликвидации лесного пожара на территории заповедника задействованы 3 пожарных автомобиля АЦ и 2 бульдозера (с плугом и с отвалом), а также группировка сил нижегородского ГУ МЧС в количестве 17 человек, а также сотрудники Управления по делам ГО и ЧС по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что лесопожарные станции Нижегородской области в 2023 году получат новую технику.