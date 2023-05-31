Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
13 июня 2023 12:13  [66] Удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике
13 июня 2023 09:30  [239] Сотрудники полиции раскрыли кражу 130 посылок из пункта выдачи заказов в Нижнем Новгороде
11 июня 2023 18:05  [668] Жилой дом загорелся в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода
11 июня 2023 17:40  [741] Беременная пострадала в страшном ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области
11 июня 2023 12:17  [466] Садовый домик сгорел в Нижегородской области из-за удара молнии
10 июня 2023 19:11  [781] Число погибших после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области достигло трех человек
10 июня 2023 10:34  [575] Экс-глава Балахнинского района получил условный срок за превышение полномочий
10 июня 2023 09:20  [1855] Два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе
09 июня 2023 12:15  [616] Мастер газовой службы приговорен к условному сроку за взрыв газа в Дальнеконстантиновском районе
09 июня 2023 09:06  [716] Участники мошеннической схемы при задержании в Городце напали на полицейского
Происшествия

Удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике

13 июня 2023 12:13  [66] Происшествия
Фото: Заповедник “Керженский” Вконтакте

Фото: Заповедник “Керженский” Вконтакте

Удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике.

Как сообщили представители заповедника "Керженский" на своей странице Вконтакте, пожар начался из-за грозы, предположительно, 9 июня.

В настоящее время огонь локализован на площади около 10 га. Тушение лесного пожара продолжается, полностью ликвидировать возгорание планируют к вечеру 13 июня.

В ликвидации лесного пожара на территории заповедника задействованы 3 пожарных автомобиля АЦ и 2 бульдозера (с плугом и с отвалом), а также группировка сил нижегородского ГУ МЧС в количестве 17 человек, а также сотрудники Управления по делам ГО и ЧС по Нижегородской области.  

Ранее сообщалось, что лесопожарные станции Нижегородской области в 2023 году получат новую технику.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесные пожары
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph