Фото: Заповедник “Керженский” Вконтакте
Удар молнии стал причиной лесного пожара в Керженском заповеднике.
Как сообщили представители заповедника "Керженский" на своей странице Вконтакте, пожар начался из-за грозы, предположительно, 9 июня.
В настоящее время огонь локализован на площади около 10 га. Тушение лесного пожара продолжается, полностью ликвидировать возгорание планируют к вечеру 13 июня.
В ликвидации лесного пожара на территории заповедника задействованы 3 пожарных автомобиля АЦ и 2 бульдозера (с плугом и с отвалом), а также группировка сил нижегородского ГУ МЧС в количестве 17 человек, а также сотрудники Управления по делам ГО и ЧС по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что лесопожарные станции Нижегородской области в 2023 году получат новую технику.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+