Летчик рассказал об импортозамещенной модификации самолета Sukhoi Superjet Бизнес

Фото: Объединенная авиастроительная компания

Обновленный Sukhoi Superjet в ближайшее время совершит свой первый полет. Об импортозамещении при производстве самолета в беседе с телеканалом "360" рассказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Напомним, первый Sukhoi Superjet был передан в эксплуатацию в 2011 году. Тогда в нем устанавливались детали из США, Франции, Германии и других стран, но из-за санкционного давления дальнейшее их использование стало невозможным.

В 2022 году Минпромторг РФ заказал подготовку проекта импортозамещенной модификации самолета.

Так, на воздушное судно установят российские двигатели и металлические детали, которые производятся на Рыбинском заводе.

Электроника на борту также заменена на отечественную с частичным использованием китайских комплектующих.

"Это все работает в интересах нашей экономики и безопасности государства. В том числе и для гражданской авиации", — отметил Владимир Попов.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства.