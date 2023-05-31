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Бизнес

Летчик рассказал об импортозамещенной модификации самолета Sukhoi Superjet

13 июня 2023 13:20  [104] Бизнес

Фото: Объединенная авиастроительная компания

Обновленный  Sukhoi Superjet в ближайшее время совершит свой первый полет. Об импортозамещении при производстве самолета в беседе с телеканалом "360" рассказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Напомним, первый Sukhoi Superjet был передан в эксплуатацию в 2011 году. Тогда в нем устанавливались детали из США, Франции, Германии и других стран, но из-за санкционного давления дальнейшее их использование стало невозможным.

В 2022 году Минпромторг РФ заказал подготовку проекта импортозамещенной модификации самолета.

Так, на воздушное судно установят российские двигатели и металлические детали, которые производятся на Рыбинском заводе. 

Электроника на борту также заменена на отечественную с частичным использованием китайских комплектующих.

"Это все работает в интересах нашей экономики и безопасности государства. В том числе и для гражданской авиации", — отметил Владимир Попов.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства.

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Теги:
Авиастроение
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