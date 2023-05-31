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Культура и отдых

V Международный фестиваль искусств "Стрелка" в Нижнем Новгороде посетили более 3,8 тыс. человек

13 июня 2023 14:17  [1] Культура и отдых
Фото: АНО “Центр 800”

Фото: АНО “Центр 800”

Более 3,8 тысячи зрителей посетили V Международный фестиваль искусств "Стрелка", который прошел со 2 по 11 июня в культурном центре "Пакгаузы" в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в АНО "Центр 800", нынешний сезон включал девять концертов с участием всемирно известных артистов и музыкантов. В ходе выступлений прозвучали и произведения, редко исполняемые на мировой сцене.

"Получился самый масштабный фестиваль за всю историю его проведения. Прошло девять прекрасных концертов с очень разнообразными и интересными программами. По отзывам и участников, и зрителей, фестиваль абсолютно удался", — сказал художественный руководитель Международного фестиваля искусств "Стрелка" и Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов.

Обширная программа фестиваля охватила разные музыкальные эпохи – от XVII до XX века. На сцене концертного пакгауза звучали арии из опер Генделя и Вивальди, симфонии Гайдна и Мендельсона, фортепианные сонаты Прокофьева и Бетховена, романсы Рахманинова, "История солдата" Стравинского, вокальные произведения Равеля и Дебюсси, неаполитанские песни и многие другие шедевры классики. Так, на открытии можно было услышать барочную музыку в исполнении оркестра La Voce Strumentale под руководством Дмитрия Синьковского и солистов Диляры Идрисовой (сопрано), Яны Дьяковой (меццо-сопрано), Сергея Година (тенор), Константина Сучкова (баритон).

"Особое удовольствие в том, что мы открывали фестиваль концертом барочной музыки, поскольку ей я посвятил значимую часть жизни. Могу с радостью сообщить, что у нас появился свой полноценный барочный оркестр. Он играет на жильных струнах, в низком строе, на настоящих теорбе, клавесине и других инструментах, как это и предполагалось во время эпохи барокко", — рассказал главный дирижер Нижегородского оперного театра Дмитрий Синьковский.

Фестиваль "Стрелка" запомнится зрителям также звездным составом участников. Среди них – актер Вениамин Смехов, который выступил в роли чтеца на концерте "История солдата" Стравинского, индийский пианист Рис Консессао, одна из лучших вокалисток в мире Надежда Павлова (сопрано) и пианист Алексей Гориболь, дирижер и виолончелист, народный артист России Александр Рудин, вокалисты Яна Дьякова, Диляра Идрисова, Сергей Годин, Константин Сучков и многие другие.

Завершился фестиваль шедеврами французских импрессионистов Мориса Равеля и Клода Дебюсси. Их исполнил оркестр La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского и солисты Нижегородской оперы: Наталия Ляскова, Екатерина Ясинская, Сергей Писарев и Константин Сучков.

"Второй концерт с моим участием был полной противоположностью "Барокко-гала": французская музыка Дебюсси и Равеля – тихая, шепчущая и очень эстетичная. Программы, подобные фестивалю "Стрелка", нечасто идут не только у нас в городе, но и в мире. Большая часть музыкантов нашего оркестра, достаточно опытных, впервые столкнулась с некоторыми произведениями",  — отметил Дмитрий Синьковский.

В 2024 году Международный фестиваль искусств "Стрелка" снова пройдет в нижегородских пакгаузах.

"В следующем году мы планируем проводить фестиваль "Стрелка" также в июне, и я надеюсь, что он будет еще более масштабным. Безусловно, как и всегда, зрителей ждет много замечательной музыки, связанной с вокалом. В программе определенно будут концерты, посвященные 225-летию Александра Сергеевича Пушкина", — поделился планами Алексей Трифонов.

Ранее сообщалось, что Нижегородский губернский оркестр выступил в Белоруссии на концерте в честь празднования Дня России.

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