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Общество

Студенты МАДИ - победители конкурса "Автодора" - протестировали укладку асфальта на М-12

13 июня 2023 15:02  [99] Общество
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Студенты кафедры "Строительство и эксплуатация дорог" МАДИ, которые стали победителями конкурса мотивационных эссе на тему "Что я жду от профессии", объявленного председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко в ноябре прошлого года, побывали на технической экскурсии на втором пусковом комплексе нулевого этапа М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, который проходит от ЦКАД до состыковки с СВХ.

Лидеры крупнейшего автомобильно-дорожного вуза России получили уникальную возможность: своими глазами увидеть масштаб строительства трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

Строители рассказали студентам о ходе работ на 42-километровом участке, показали укладку монолитного бортового камня по кромке проезжей части, самое крупное искусственное сооружение на втором пусковом комплексе 0 этапа М-12 – 13-пролетный путепровод, который пересекает Носовихинское шоссе и железную дорогу на перегоне Монино-Фрязево. Его протяженность – почти 284 метра.

Студенты побывали на производственной базе – асфальтобетонном заводе, протестировали асфальт в специальной лаборатории по контролю качества укладочных материалов.

Огромный масштаб работ впечатлил юных дорожников. Особенно их заинтересовал процесс укладки асфальта и устройство слоёв дорожной одежды. Некоторые из ребят полагали, что укладка идет по старинке – с использованием стоек и струны. Однако при строительстве М-12 используются современные решения: процесс укладки оцифрован. Все работы ведутся с использованием 3-D оборудования.

Круглосуточно на втором пусковом комплексе нулевого этапа трудятся почти четыре тысячи человек и задействовано более 1300 единиц техники. Ежесуточно строители укладывают по 5,5 тыс. тонн асфальтобетона, уже уложено около 400 тыс. тонн, предстоит укладка примерно 430 тыс. тонн смеси. На 14 искусственных сооружениях из 20 уложен асфальтобетон.

На протяжении всего второго пускового комплекса нулевого этапа ведутся работы по устройству шумозащитных экранов, барьерного ограждения, продолжается строительство ливневой канализации и озеленение откосов, устанавливаются опоры освещения и кабельные линии каналов под АСУДД, а также защитный забор от животных. Завершаются работы по устройству земляного полотна и песчано-подстилающего слоя из песка – их готовность составляет 93%.

М-12 – мегапроект ГК "Автодор", реализующийся в кратчайшие сроки. Открыть движение от Москвы до Казани планируется до конца нынешнего года.
 
Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Госкомпания "Автодор" активно сотрудничает с ведущими дорожно-строительными вузами страны, на регулярной основе проводит открытые лекции и технологические экскурсии. По мнению руководства компании, профориентационные мероприятия позволяют восполнить пробел между теорией и практикой у студентов. Также в Госкомпании принято решение – начинать знакомить ребят с нашей сферой деятельности со школьной скамьи, прививая им интерес и любовь к профессии с юных лет. На форуме дорожных инициатив в Сочи "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве". "Автодор" совместно с общественным движением детей и молодежи "Большая перемена" объявили о старте пилотного образовательного проекта для школьников 14-16 лет.

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Теги:
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