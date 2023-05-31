Новая группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону специальной военной операции

Фото: Дом народного единства
Очередная группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.
"Мы уже второй раз провожаем добровольцев. Папа в прошлый раз не смог пойти, но он настойчивый. В этот раз все получилось, и наш герой отправляется на защиту Родины. Будем ждать с нетерпением. Желаю всем ребятам крепости духа, патриотизма и победы. А она будет, сто процентов! Мы уверены в этом", - сказала Екатерина, дочь контрактника из Нижнего Новгорода.
Доброволец из Володарского района участие в спецоперации считает своим долгом.
"Еду за Родину, за родных. Не могу остаться в стороне, не могу оставить своих друзей. Они сейчас все там, на СВО", - сказал доброволец.
Мой сын сказал: "Папа, мой долг – Родину защищать!. Сейчас его провожаю. Я поддерживаю его решение. Хочется ему пожелать удачи. И всем ребятам – чтобы вернулись живыми и здоровыми", - рассказал отец контрактника из Володарского района Сергей.
Поддержка близких очень важна для будущих военнослужащих, поскольку сильный тыл укрепляет боевой дух, говорят новобранцы. На воинскую службу все пошли в боевом настроении и с верой в победу.
Прежде чем отправиться в зону СВО, добровольцы-контрактники пройдут подготовку и боевое слаживание в учебном центре. Доставку к месту службы и выдачу дополнительной экипировки организовал координационный центр, действующий на базе Дома народного единства. Каждому собрали "рюкзак губернатора", в котором приготовлены вещи первой необходимости и дополнительное тактическое снаряжение. Таким образом, бойцы отправились в учебный центр полностью укомплектованными.
Ранее сообщалось, что еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебный центр для подготовки к СВО.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+