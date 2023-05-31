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Общество

Новая группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону специальной военной операции

13 июня 2023 15:32  [95] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Очередная группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.

"Мы уже второй раз провожаем добровольцев. Папа в прошлый раз не смог пойти, но он настойчивый. В этот раз все получилось, и наш герой отправляется на защиту Родины. Будем ждать с нетерпением. Желаю всем ребятам крепости духа, патриотизма и победы. А она будет, сто процентов! Мы уверены в этом", - сказала Екатерина, дочь контрактника из Нижнего Новгорода.

Доброволец из Володарского района участие в спецоперации считает своим долгом.

"Еду за Родину, за родных. Не могу остаться в стороне, не могу оставить своих друзей. Они сейчас все там, на СВО", - сказал доброволец.

Мой сын сказал: "Папа, мой долг – Родину защищать!. Сейчас его провожаю. Я поддерживаю его решение. Хочется ему пожелать удачи. И всем ребятам – чтобы вернулись живыми и здоровыми", - рассказал отец контрактника из Володарского района Сергей. 

Поддержка близких очень важна для будущих военнослужащих, поскольку сильный тыл укрепляет боевой дух, говорят новобранцы. На воинскую службу все пошли в боевом настроении и с верой в победу.

Прежде чем отправиться в зону СВО, добровольцы-контрактники пройдут подготовку и боевое слаживание в учебном центре. Доставку к месту службы и выдачу дополнительной экипировки организовал координационный центр, действующий на базе Дома народного единства. Каждому собрали "рюкзак губернатора", в котором приготовлены вещи первой необходимости и дополнительное тактическое снаряжение. Таким образом, бойцы отправились в учебный центр полностью укомплектованными.

Ранее сообщалось, что еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебный центр для подготовки к СВО.

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Теги:
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