Более двух тысяч нижегородцев присоединилось к всероссийскому флешмобу "Встанем" в День России Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Более двух тысяч человек присоединилось к всероссийскому патриотическому флешмобу "Встанем", который прошел в День России на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

В знак поддержки военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, участники флешмоба пожимали друг другу руки песню популярного исполнителя SHAMAN (сценический псевдоним Ярослава Дронова).

Стоит отметить, что на сцене в этот момент находились 30 нижегородцев: руководители и педагоги школ и детских садов, волонтеры и активисты общественных организаций.

Организаторы акции отметили, что идея данного флешмоба появилась после интервью ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука волонтерам акции "МыВместе" в Музее Победы. Герой пожелал скорейшей победы российским бойцам и своим рукопожатием выразил поддержку военнослужащим.