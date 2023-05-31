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Общество

Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ состоится в Нижнем Новгороде

13 июня 2023 16:23  [113] Общество

XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ пройдет в Молодежной столице России, на Нижегородской ярмарке, с 21 по 24 июня. Тема съезда этого года – "Ученый нашего времени", сообщает координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию.

На участие в мероприятии поступило более тысячи заявок от представителей советов молодых ученых и студенческих научных обществ из всех 89 регионов России, включая Донецкую народную республику, Луганскую народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Мероприятие впервые посетят участники из других государств: Белоруссии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.

На съезде молодежные научные сообщества представят лучшие практики по реализации ключевых инициатив и проектов Десятилетия науки и технологий. Результаты трехдневной работы участников съезда будут использованы для дальнейшего развития и распространения этих практик в субъектах Российской Федерации.

«Нижегородская область всегда играла большую роль в научной жизни страны. Сегодня у нас работает очень много талантливых молодых исследователей, способных двигать науку вперед, создавать новое. При поддержке региона и совета молодых ученых Нижегородской области у нас проходит масса научных и научно-популярных мероприятий, в том числе направленных на решение задач Десятилетия науки и технологий. Здорово, что XI Всероссийский съезд советов молодых ученых пройдет в Молодежной столице России - Нижнем Новгороде! Это обязательно даст дополнительный импульс развитию научной жизни», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Работа с сообществами исследователей ведется на протяжении последних лет системно. Съезд - один из важных элементов этой работы. Главная задача - сформировать сообщество единомышленников, ориентированных на результат. Напомню, сделать влияние науки на развитие общества более заметным - ключевая цель Десятилетия науки и технологий. Уверен, что это мероприятие будет способствовать возникновению новых команд, которые не побоятся взяться за самые сложные задачи. Их сегодня немало. А Минобрнауки будет создавать условия для их решения», - прокомментировал Денис Секиринский, который также является секретарем координационного комитета по проведению в РФ Десятилетия науки и технологий.

Деловая программа съезда будет посвящена роли молодежных научных сообществ в Десятилетии науки и технологий. Также предполагается обсудить существующие инструменты поддержки молодых ученых и перспективы их совершенствования. Помимо этого, у участников будет возможность посетить образовательную программу по научному волонтерству, лекции и мастер-классы ведущих ученых.

Организатор мероприятия – координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Съезд проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и правительства Нижегородской области. Он станет одним из мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи, которое запланировано на 24 июня.
Всероссийский съезд советов молодых ученых проводится ежегодно по поручению президента Российской Федерации и включен в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий (2022–2031 годы).

Условия участия, программа, а также сроки и порядок регистрации доступны на официальном сайте: https://forum2023.scienceid.net.

Напомним, период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

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